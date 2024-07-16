立院三讀多層次傳銷管理法修正案 370萬傳銷商簽合約更方便

立法院今天三讀通過「多層次傳銷管理法第13條條文修正草案」，使傳銷商加入傳銷事業所簽訂的參加契約，得採用電子文件方式，不再強制使用書面紙本。公平會表示，修正後除了可促進傳銷產業數位化，使電子交易及電子商務等各領域更加活絡外，採取無紙化的措施更能降低營運成本及提升效率。

根據公平會調查，目前報備在案的傳銷事業大約有380家，從事傳銷的傳銷商人數約有370萬人，依據修正前第13條規定，傳銷商加入傳銷事業，雙方只能簽訂書面契約，目的是為落實傳銷事業對傳銷商的告知義務，並使雙方權利義務關係明確化。因應電子化時代，本次立法委員提案修正，不再限制只能簽訂書面契約，雙方也可簽訂電子文件契約。修正後除了可促進傳銷產業數位化，使電子交易及電子商務等各領域更加活絡外，採取無紙化的措施更能降低營運成本及提升效率。

公平會強調，契約是雙方當事人合意的證明文件，配合數位時代的來臨，電子文件及簽章與實體文件及簽章具有同等功能，電子文件的運行已相當普遍，本次修正有助於傳銷產業的科技應用，也可促進數位經濟服務的發展。公平會也指出，民眾在加入傳銷事業前，可參考公平會網站公布各家傳銷事業的參加契約，嗣後公平會也會辦理宣導說明會，與傳銷事業交流，一起促進傳銷產業發展。