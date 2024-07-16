物種復育加農業轉型 公私齊獲生物多樣性獎

透過有機農法與物種復育，增加生物多樣性！2024台灣生物多樣性典範獎結果出爐，包括玉山金控、全聯、鴻海等企業，還有交通部、林業署等部會得獎。玉山金控是以協助部落農業轉型獲獎，林業署則是植物異地復育。評審團主席、前農業部長陳吉仲鼓勵企業一起做保育，讓人類可以永續發展。

協助瀕危物種復育

2024台灣生物多樣性典範獎16日舉行頒獎典禮。得獎名單中，企業有中信金、中鼎工程、玉山金控（金獎）、日月光（銀獎）、台泥、全聯、奇美、第一銀行與鴻海（銅獎），公部門則有交通部公路局南區養工分局、林業署新竹分署與台中分署（金獎）、花蓮縣政府、雲林縣政府與中山大學。

其中玉山金控推動「瓦拉米計畫」，協助花蓮南安部落轉型有機農法與地方創生，並進行棲地營造與生態維護提升生物多樣性，因而獲獎；林業署新竹分署則以半天寮異地復育獲獎，打造竹苗沿海受威脅植物的植物方舟，至2023年已經蒐集36種植物，其中30種已經成功異地復育。

加強台灣海洋保育

「地球的自癒能力，因為人類對環境的破壞而消失！」林業署署長林華慶說，地球是一個大的有機體，因為人類對環境的開發，導致溫室氣體增加、氣候愈來愈極端，因此恢復生物多樣性，就是協助地球恢復自癒能力與韌性，而光靠政府是不夠的，盼民間有更多夥伴加入。

海委會副主委黃向文指出，近日墾丁與小琉球大量珊瑚白化，暖化讓地球愈來愈熱，人類可以吹冷氣，但海裡生物無法，若按照目前暖化速度，2050年全球恐有99%珊瑚消失，這會影響生物多樣性，還有糧食安全，海洋廢棄物過多、捕撈與遊憩過度等問題，都要透過修法，才能跟民間合作一起復育海洋生態。

增加生態認知

「維持生物多樣性沒有選票，但沒做好全民受害！」現任中興大學特聘教授陳吉仲笑說，人類過去較關注氣候變遷對農業、糧食安全的影響，但背後都是由很多生物維持這些生態系得以正常運作，盼透過論壇討論，還有設立各項獎項表揚企業，讓更多公司參與，且讓消費者了解生物多樣性的重要性。

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