快訊

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原真相

物種復育加農業轉型 公私齊獲生物多樣性獎

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
2024台灣生物多樣性典範獎有許多企業與政府單位獲獎，盼藉此鼓勵更多人投入生物多樣性的保育。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
2024台灣生物多樣性典範獎有許多企業與政府單位獲獎，盼藉此鼓勵更多人投入生物多樣性的保育。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

透過有機農法與物種復育，增加生物多樣性！2024台灣生物多樣性典範獎結果出爐，包括玉山金控、全聯、鴻海等企業，還有交通部、林業署等部會得獎。玉山金控是以協助部落農業轉型獲獎，林業署則是植物異地復育。評審團主席、前農業部長陳吉仲鼓勵企業一起做保育，讓人類可以永續發展。

協助瀕危物種復育

2024台灣生物多樣性典範獎16日舉行頒獎典禮。得獎名單中，企業有中信金、中鼎工程、玉山金控（金獎）、日月光（銀獎）、台泥、全聯、奇美、第一銀行與鴻海（銅獎），公部門則有交通部公路局南區養工分局、林業署新竹分署與台中分署（金獎）、花蓮縣政府、雲林縣政府與中山大學。

其中玉山金控推動「瓦拉米計畫」，協助花蓮南安部落轉型有機農法與地方創生，並進行棲地營造與生態維護提升生物多樣性，因而獲獎；林業署新竹分署則以半天寮異地復育獲獎，打造竹苗沿海受威脅植物的植物方舟，至2023年已經蒐集36種植物，其中30種已經成功異地復育。

加強台灣海洋保育

「地球的自癒能力，因為人類對環境的破壞而消失！」林業署署長林華慶說，地球是一個大的有機體，因為人類對環境的開發，導致溫室氣體增加、氣候愈來愈極端，因此恢復生物多樣性，就是協助地球恢復自癒能力與韌性，而光靠政府是不夠的，盼民間有更多夥伴加入。

海委會副主委黃向文指出，近日墾丁與小琉球大量珊瑚白化，暖化讓地球愈來愈熱，人類可以吹冷氣，但海裡生物無法，若按照目前暖化速度，2050年全球恐有99%珊瑚消失，這會影響生物多樣性，還有糧食安全，海洋廢棄物過多、捕撈與遊憩過度等問題，都要透過修法，才能跟民間合作一起復育海洋生態。

增加生態認知

「維持生物多樣性沒有選票，但沒做好全民受害！」現任中興大學特聘教授陳吉仲笑說，人類過去較關注氣候變遷對農業、糧食安全的影響，但背後都是由很多生物維持這些生態系得以正常運作，盼透過論壇討論，還有設立各項獎項表揚企業，讓更多公司參與，且讓消費者了解生物多樣性的重要性。

【更多精采內容，詳見

復育 林業署 玉山

延伸閱讀

是否接受進口蛋調查小組調查？陳吉仲：違憲違法幹嘛去？

遠傳助攻 新光醫院永續轉型

重建三六九山莊砍冷杉挨批 國家公園署：完工後復育

屏東水產養殖業者復育蘇眉魚進展 盼帶動海底觀光

相關新聞

立院三讀多層次傳銷管理法修正案 370萬傳銷商簽合約更方便

立法院今天三讀通過「多層次傳銷管理法第13條條文修正草案」，使傳銷商加入傳銷事業所簽訂的參加契約，得採用電子文件方式，不...

數位性暴力極普遍…衛福部首調查盛行率近6成 騷擾最多

衛福部保護司今天公布台灣首次數位性暴力狀況調查報告，結果顯示，台灣18至74歲民眾，數位性暴力終身盛行率為59.4%，1...

川普遇刺後首度公開露面 現身全代會前宣布副手人選

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲，16日出席於威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）的共和黨全國代表大會。大螢幕上可見他右耳包著紗布，在民眾簇擁下進入會場。全場支持者熱情吶喊「川普！」為他歡呼，這是川普遇刺後首度公開露面，同時會前他也透過社群平台宣布副手人選。

證交法修正 上市櫃公司應提撥盈餘一定比率為基層調薪

加薪減稅修法再增一條，立法院會今天通過「證券交易法第14條條文修正案」，明定上市、上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定...

照片看歷史／1964年菲律賓新大使館落成啟用 菲外交部次長夫婦來台剪綵

1964年7月16日，台北菲律賓大使館舉行落成啟用典禮，時任菲律賓外交部次長凱戈夫婦特別來台主持剪綵儀式，凱戈是以時任菲國外交部長孟德斯的特別代表身分，參加這個儀式。

國科會：AI導致失業 政府應輔導轉職

美國、歐洲陸續推出人工智慧（AI）的相關法案，國科會主委吳誠文日前表態，盼台灣的AI基本法草案能加速送到行政院。昨日草案出爐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。