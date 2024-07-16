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駐蒙特婁辦事處辦聚會 歡迎留台校友「回娘家」

中央社／ 多倫多15日專電

駐蒙特婁辦事處首度舉辦留學台灣校友團聚餐會，邀請多位曾取得政府獎助學金赴台研習的魁北克學人及留學生「回娘家」，與即將赴台求學者分享留學台灣心得。

駐蒙特婁辦事處12日在駐處舉行聚會，處長陳珮瑩在致詞時表示，過去10年來，有逾百萬外國留學生赴台交流，蒙特婁辦事處在增進台灣與加拿大東部3省合作關係之際，很高興可以歡迎魁北克省學人及學生「回娘家」，期盼未來持續擴大留台校友的聯繫與互動。

剛去過台灣的蒙特婁大學博士生狄翁（Frédéric Dion）和碩士生克洛伊（Chloé Leclerc-Gareau）分享參加外交部MOSAIC Taiwan研習班的經驗表示，他們因此對台灣處境、兩岸關係、假訊息、半導體產業等有更深認識，也非常喜歡台灣美食與風土人情。

中文流利的諾亞（Noah-Maxime Clarke）則認為，台灣和魁北克省距離雖然遙遠，但都愛好和平，不喜歡衝突，在歷史上也都經歷殖民，且在主權自我認同議題處境類似，所以更能了解彼此。

會中也有赴台灣學習華語的學生分享華語學習經驗，他們以切身經驗指出，國語四聲是英語和法語所沒有的，剛開始常常分不清楚差別，鬧了不少笑話；而且，由於魁北克省中文課程均以簡體字教學，他們到了台灣才得以領略正體字之美。

辦事處在會中介紹台灣獎學金、華語獎學金、台灣獎助金、MOSAIC Taiwan計畫，以及就業金卡及度假打工等台灣為吸引國際青年赴台而推出的措施。座談會後大家共享駐處招待的蔥油餅、煎餃、鹽酥雞、炒飯及小泡芙等台灣美食，還有台灣威士忌試飲，與會者紛紛表示期待再度訪台。

回娘家 華語

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