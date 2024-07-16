國科會：AI導致失業 政府應輔導轉職

美國、歐洲陸續推出人工智慧（AI）的相關法案，國科會主委吳誠文日前表態，盼台灣的AI基本法草案能加速送到行政院。昨日草案出爐，共列出七大基本原則與四大推動重點，當中包含政府應就AI導致的失業輔導就業，並且提供教育來降低數位落差，而AI的產出要做適當資訊揭露，且應妥善保護個人資料隱私。

工總認為，此次國科會提出的人工智慧相關草案，只有原則跟重點，還未看到詳細條文，但他們先前建議的六大建議都有涵蓋在內，若政府要發展相關產業，還是需要提供企業相關的協助與方向。

國科會指出，經過審慎研議、徵詢各界意見，提出人工智慧基本法草案，擬定永續發展、人類自主、隱私保護、資安與安全、透明可解釋、公平不歧視及問責等七大基本原則，以及創新合作及人才培育、風險管理及應用負責、權益保障及資料利用、法規調適及業務檢視等四大推動重點。

AI時代來臨，「工作是否會被AI取代」成網路熱議話題，草案的七大原則包含提供適當的教育及培訓降低數位落差，讓國民適應人工智慧帶來的變革。其中，第八條明定政府應持續推動各級學校、產業、社會及公務機關的AI教育，以提升國民AI素養；第十三條更強調，對於AI導致的失業者，政府要依照其工作能力予以輔導就業。

在隱私、資安方面，應妥善保護個人資料隱私，避免資料外洩風險，而在AI研發與應用過程中，應建立資安防護措施，防範安全威脅及攻擊。第十四條明定，個資保護的主管機關應協助各目的事業主管機關，避免不必要的個人資料搜集、處理或應用。

草案更明定，AI的產出應做適當資訊揭露或標記，以利評估可能風險，並瞭解對相關權益的影響，進而提升AI可信任度。另外，為了達到公平、不歧視，草案也指出，應盡可能避免演算法產生偏差及歧視等風險。

AI基本法草案將公告六十日，國科會強調，該基本法將發揮跨部會、跨領域的協調角色，配合行政院數位政策法制協調會議，協同各部會推動AI發展所需要的法規及機制，期使我國AI發展能夠持續鼓勵創新，並兼顧人權與風險因應，進而提升國家整體競爭力。