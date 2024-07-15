2024新北市兒童藝術節7/13~7/21登場 新北市長侯友宜偕豬探長、鍾欣凌展開「怪獸王國」奇幻旅程

新北市長侯友宜化身「侯探長」與如果兒童劇團經典角色「豬探長」、活動代言人鍾欣凌一起啟動怪獸王國城門裝置。 圖／新北市政府文化局 提供

2024新北市兒童藝術節7月13日起在新北市市民廣場正式登場，由新北市長侯友宜偕同開幕演出的「如果兒童劇團」經典角色豬探長及活動代言人鍾欣凌，一起啟動怪獸王國城門裝置，象徵怪獸王國奇幻旅程正式展開。

2024新北市兒藝節7/13起登場，將新北市市民廣場、市府大廳、府中廣場打造成「怪獸王國」。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市長侯友宜表示，新北市兒童藝術節是市府在暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，辦理至今已邁入第16年，累積參與人次超過660萬人。今年以「怪獸王國」為主題，規劃六大主題場域：歡樂廣場、怪獸城門、怪獸小徑、怪獸故事屋、奇幻城堡、天馬城鎮，結合國內外表演團體與藝術家，聯手打造充滿神秘、奇幻與冒險的國度，邀請大家和兒藝節怪獸IP一起化身為王國子民，展開奇妙的冒險旅程。

2024新北兒藝節從7月13日到7月21日，在市民廣場每天都規劃主題表演。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市文化局表示，新北市市民廣場從7月13日到7月21日每天規劃主題表演，除了如果兒童劇團開幕演出《小店‧小偷‧小豬探》外，還有身聲跨劇場、狂美交響管樂團、安徒生與莫札特的創意等團隊於週末帶來精采演出。週間則有YOYO家族攜手卡通明星，充滿熱力與活力的唱跳演出。7月14日起至7月20日，每日晚間8點半，則由西班牙的Cal y Canto Teatro劇團，帶來《The Wind Garden》（風之花園）定目演出，舞者透過舞蹈、手勢、音樂，搭配大型飛行物和風箏，帶來充滿節奏感的遊走式演出。

活動期間在市民廣場還有藝術家李文政打造城堡意象的「泡泡王國」，邀請小朋友化身小騎士加入探險隊。 圖／新北市政府文化局 提供

活動期間在市民廣場有藝術家李文政，打造全新大型童話及城堡意象的藝術體驗裝置「泡泡王國」，邀請小朋友化身小騎士一起加入探險隊。同樣在市民廣場還有「怪獸小徑」，由來自臺灣、日本、墨西哥等國內、外藝術家創作的9件大型藝術裝置作品。另外，市府大廳則由teamLab團隊打造「奇幻城堡」，讓小朋友免費體驗互動型藝術裝置。「天馬城鎮」位於板橋區府中捷運站附近的府中廣場，由天馬戲創作劇團帶來全臺首創的「Recircus 移動綠劇場」，以「永續」為初衷，帶來為期9天不間斷的馬戲演出，包括遊行表演、魔術、唱跳秀、馬戲戲劇等節目，同時規劃市集、馬戲體驗區等周邊活動，歡迎小朋友到天馬城鎮暢遊夢想王國。而去年風靡新北兒藝節現場的「卡牌挑戰任務」也強勢回歸，將不定期快閃出現「怪獸王國」中，歡迎來挑戰蒐集全新卡牌。

今年新北兒藝節特別在市府大廳打造「奇幻城堡」，讓小朋友可以免費體驗日本teamLab的3件互動型藝術裝置。 圖／新北市政府文化局 提供

除主活動場域外，文化局所屬各藝文中心與博物館，亦同步推出兒藝節系列主題體驗活動。今年新北兒藝節也與財團法人遠雄文教公益基金會、財團法人育秀教育基金會攜手推出現場攤位體驗活動。其他還有統一超商、My Video、Mega city大遠百、麗寶百貨廣場股份有限公司、聯華食品等單位的參與，讓兒藝節活動內容更加豐富。今夏，邀請大小朋友和怪獸們一起來「怪獸王國」，展開奇幻旅程！

「2024新北市兒童藝術節」從7月13日至7月21日舉辦，歡迎闔家參與。更多活動訊息可上活動官網或臉書搜尋「新北市兒童藝術節」查詢。(新北市政府文化局 廣告)

新北市兒童藝術節

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