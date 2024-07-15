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川普遇刺牽扯華人 假新聞放送反華氛圍背後有玄機

聚傳媒／ 特約記者賴御文報導

照片為「Visegrád 24」訊息截圖

美國總統候選人川普預刺，《紐約郵報》在第一時間就報導開槍的槍手是華人，引發嚴重爭議。由於槍手現場被擊斃，證實是白人，否則如果美國民眾真的以為槍手是華人，恐怕引爆嚴重的反華浪潮。

《紐約郵報》事後道歉指出，這是印刷錯誤。然而，《紐約郵報》的這則道歉聲明非常沒有誠意，因為印刷錯誤通常是錯字或錯行的技術錯誤，不太可能會有這種誇張的不實指控。《紐約郵報》為何在第一時間就錯誤報導殺手是華人，原本報導所宣稱的消息來源是什麼？或者竟沒有消息來源而只是報導者的杜撰，《紐約郵報》應該要立刻進行事實調查並且公開說明，這才是新聞媒體的應有表現。

《紐約郵報》指控槍手是華人的錯誤報導，立刻被各界引用，包括「Visegrád 24」。「Visegrád 24」是社交媒體上的知名消息來源，不過台灣查核中心就曾經公開指出「Visegrád 24」並不是一個「可信的媒體」 。「Visegrád 24」的立場偏向極端保守，在許多新聞資訊都常常出現誇大不實的扭曲，但是其內容仍然經常被世界主流媒體引用。

如果這次槍擊案，槍手不是第一時間被擊斃，而是逃走而查不到真實身分，恐怕錯誤報導槍手是華人而造成的反華風暴就會立刻延燒。

聚傳媒

紐約 美國 風暴

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