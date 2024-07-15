拜會鍾東錦 董建宏請苗栗縣府速提送國土功能分區圖

內政部次長董建宏今天拜會苗栗縣長鍾東錦時說，國土計畫法將在明年4月30日上路，民眾合法權益不受影響；鍾東錦說，將待完成人民陳情作業後，儘速將國土功能分區草案提送內政部。

內政部透過新聞稿表示，董建宏、國土管理署副署長徐燕興今天拜會鍾東錦，說明國土計畫法事宜。鍾東錦就國土計畫法上路後，對於農業及其它產業發展議題提出意見交流，同時表達苗栗縣政府將待完成人民陳情作業後，儘速將國土功能分區圖草案提送內政部。

董建宏說，國土計畫將在明年4月30日正式實施，民眾合法權益不會受到影響；今年2月行政院通過「桃竹苗大矽谷計畫」，其中涉及產業用地盤點部分，未來同樣具檢討變更機制，保留在地發展彈性，請苗栗縣政府儘快提報國土功能分區圖草案到內政部進行審議。

董建宏指出，目前苗栗縣政府正在辦理國土功能分區圖劃設及審議作業，如有確認產業園區開發區位，可在現階段調整城鄉發展地區範圍；如果尚未確定，後續也能夠在苗栗縣國土計畫通盤檢討時，依照實際狀況進行變更，以協助地方發展。

董建宏表示，國土計畫對農民權益保障與現行一致，未來農業使用項目更擴及產銷，產、製、儲、銷、休閒農業都可直接申請使用，無需再辦理變更，比現行制度更有保障。

董建宏說，內政部會持續與地方政府、民意代表、公民團體及社會大眾溝通，涉及跨部會業務問題，也透過部會協商研議、凝聚共識。