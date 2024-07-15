文博會8月登場 「寶島百面」主視覺藏台南歷史

2024台灣文博會8月移師台南，文化部今天公布主題為「寶島百面」，主視覺由台南團隊「毛毛雨設計」操刀，運用來自台南的歷史場域及文化資產，打造象徵「百面」的視覺圖形輪廓。

台南今年迎來建城400年，文化部今天發布新聞稿表示，作為國內最具代表性的文創博覽會，今年移師台南不僅是場域的改變，更是代表台灣在1624年與世界相遇滿400年的重要歷史印記。

主題「寶島百面」藉由匯集多元的微型歷史，交織呈現文化策展及商展。「百面」台語發音pah-bīn意為「百分之百、充滿信心」；從華文字面來看，則可視為「寶島充滿百變的多樣性」。

主視覺由毛毛雨設計操刀，主要3個視覺圖形輪廓靈感來自台南的歷史場域及文化資產，包含孔廟、傳統工藝金銀細工、後壁崁頂特有無形文化資產射火馬。視覺元素則融入取樣自台南圓環市景的環形文字，象徵生活裡的文化資產俯拾即是。

文化部表示，主視覺中3個連續幾何圖紋的運用，形似燈籠骨架的半月型圖樣代表日夜更迭，象徵隨著時間遞嬗的文化傳承；傳統建築裡的磚瓦轉化為編織的圖形，代表歷史的累積與傳統工藝精神；如同燃香香煙冉冉向上的圖形，象徵向上追求的積極思維。

2024台灣文博會將於8月23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地起跑，8月26日起再於大台南會展中心擴大展開文化策展、IP授權及文創品牌商展等活動，官網即日起同步上線。