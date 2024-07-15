睽違6年 拉圖率巴伐利亞廣播交響樂團12月訪台

睽違6年的巴伐利亞廣播交響樂團由指揮拉圖領軍，12月1日到2日在台北國家音樂廳演出，並將巡演高雄等地。蕭邦國際鋼琴大賽金牌得主韓國鋼琴家趙成珍將同台演出，展現精湛琴藝。

兩廳院今天發布新聞稿表示，巴伐利亞廣播交響樂團（Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,BRSO）以精緻且深具內涵的詮釋見長，現任首席指揮賽門．拉圖爵士（Sir Simon Rattle）除曾任柏林愛樂首席指揮之外，也是倫敦交響樂團終身名譽指揮。

這次來台，拉圖與巴伐利亞廣播交響樂團將帶來擅長的馬勒「第七號交響曲」；被拉圖爵士讚譽「演奏充滿詩意」的鋼琴家趙成珍（Cho Seong-Jin）也將與樂團合作布拉姆斯「第二號鋼琴協奏曲」。

兩廳院公布其他音樂節目，包括鋼琴家伊蓮．葛莉茉、小提琴家基頓．克萊曼與波羅的海絃樂團、鋼琴家克里斯提安・齊瑪曼等演出。其中被譽為「鋼琴才女」的法國鋼琴家伊蓮．葛莉茉（HélèneGrimaud），將於10月23日訪台。

鋼琴家葛莉茉以乾淨且細膩的觸鍵聞名，曾獲坎城年度古典唱片、金音叉獎等多項大獎。這次來台，她將帶來貝多芬與布拉姆斯的鋼琴作品，跟樂迷分享她獨特的音樂語彙。

小提琴家基頓．克萊曼（Gidon Kremer）與子弟兵波羅的海絃樂團將在10月25日訪台。克萊曼曾被指揮大師卡拉揚譽為「世界最棒的小提琴家」，這次將帶來多首經典樂作之外，也將與拉脫維亞鋼琴家歐索金斯（Georgijs Osokins）攜手演出貝多芬「第四號鋼琴協奏曲」。

2019年來台並造成轟動的鋼琴家克里斯提安・齊瑪曼（Krystian Zimerman），將於11月20日至21日連續兩晚演出。來自波蘭的齊瑪曼享有「鋼琴詩人」美譽，如匠師般熟悉鋼琴的結構與機械原理。這次齊瑪曼來台將不事先公布曲目，要將驚喜琴聲保留給親臨現場的觀眾。