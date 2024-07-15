社工守在檳榔攤找個案 原民中心納社安網 盼公權力成助力

原民家庭服務中心明年將改制納入社安網，肩負服務脆弱家庭任務。承接全台十一處原家中心的芥菜種會，今年五月起訓練志工應變。社工分享，以都會型原家中心為例，因為很難在市區找到族人，必須志工必須守在檳榔攤、卡拉OK等處；也有社工期待，原家中心納入社安網後，社工被賦予公權力，在資源連結上更有助益。

原家中心分為原鄉原家中心、社區型原家中心二類，芥菜種會原服處、原家中心北區主任田武龍說，在社工人數有限的情況下，原住民族志工成為原家中心服務推動的助力，移居市區的原民居住情況較為分散，要找到個案服務相對不易，志工常須守在卡拉OK、檳榔攤等原民經常出沒處，才能找到需要服務的個案。

田武龍表示，原鄉原家中心服務範圍較廣，近期極端氣候、災害頻傳，一旦道路中斷，社工無法進入原鄉提供服務，必須由居住在當地的原民志工回報災損，社工則負責向外尋求資源協助，「志工成為社工的另一雙手、另一隻眼，在部落中發掘問題，與社工合作找出解方。」

芥菜種會執行長李肇家表示，面對轉型，社工難免感到擔憂，但真正的挑戰是承接原家中心業務的民間機構應如何面對，為社工賦能，並提供協助，讓社工無後顧之憂；芥菜種會五月起訓練廿四名原民志工，陸續投入全台原家中心服務，協助社工在第一線與家庭溝通，透過志工的「蹲點」，提供弱勢原民家庭更適切的扶助。

多數社工對原家中心轉型感到擔憂，但也有社工對轉型持正向態度。田武龍說，有社工認為，目前原家中心並無公權力，在服務個案時若要調閱資料，遇到高危險個案時要請求警方協助，必須經過層層關卡，若承接脆弱家庭業務後，被賦予公權力使用，在服務個案時會更加順利，與家暴防治中心、社福中心等單位合作也會較為順暢。