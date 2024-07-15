3社工服務近4萬原民 專家：「人力不足、督導不在」

在原鄉及都會區服務原住民族的原住民族家庭服務中心，明年起將納入社安網計畫，成為原民地區的社福中心，工作內容由單純的服務轉介諮詢，改為較繁重、危險性較高的脆弱家庭照顧，原民會、衛福部雖尚未對外公布內容，但已在社工社群引起討論。有社工提出擔憂，在中心人力相同的前提下，服務個案的時間增加，恐會影響團體工作、社區服務時間。

衛福部於今年五月十五日向行政院提出強化社會安全網計畫修正內容，根據內部資料，截至今年三月底，全國十三縣市政府，接受中央補助，委託民間團體設置六十六處原家中心，進用二二三名原住民族社工人員，明年起則將改由中央直接委託民團，進用社工執行個案、團體、社區工作及宣導講座等業務，社工人數維持不變，並將以二原家設置一名督導為原則，人力共配置卅三名，以巡迴方式督導中心業務。

芥菜種會原服處、原家中心北區主任田武龍表示，原家中心工作宗旨是「前端預防、精準轉介」，主要工作即是提供原住民服務諮詢，諮詢過程中若有二次以上，需要多重服務的個案，才會做個案服務，且與未來被賦予的脆弱家庭工作不同，較不需要長期服務，而是精準轉介至合適的法律、經濟扶助資源。

一位都會型原家中心社工對原家中心轉型感到擔憂。她表示，目前原家中心業務，包括社區福利宣導活動，從人身安全、親密關係、勞動權益及理財規劃等將做活動，還會定期辦理社會團體工作等，同時必須兼顧個案諮詢、服務轉介等服務，經常必須評估在不同業務上著重的比率，未來若加入脆弱家庭業務，恐會降低團體工作量能。

田武龍表示，每個原家中心平均僅有三位社工，以桃園北區原家中心為例，必須服務三點六萬原住民，桃園復興鄉原家中心雖有四位社工，但要照顧的幅員相當遼闊，有時至山區訪視，需要二小時以上車程；另，未來社工督導以二中心共用一人為原則，且督導人力配置是在地方政府，而非原家中心，實際效果恐有限。

政治大學社工系王增勇表示，中央對原家中心轉型並未提供額外人力，過去原家中心沒有督導設置，現在雖設置督導，但不讓民團進用，而是由地方政府以約聘雇方式聘用，職位掛在原民行政體系中，而非地方社政局處，即使聘了人，也會被挪用支援其他行政事務，無法成為原家中心社工靠山。

王增勇表示，在社政用作觀念中，督導不只是行政職位，還必須提供社工專業指導、情緒支持，改制後督導不與社工站在一起，無法需要訪視高危險個案時陪同支援，遑論與社工建立日常信任，在社工家庭、情緒出現問題時，以工作調度方式，協助安排團隊互相支援、度過難關，以維持體系正常運作，「督導不在原家中心內，角色功能會相當有限。」