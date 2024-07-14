移民青年倡議陣線協會成立 致力推動多元平等願景

為促進移民青年力量凝聚，台灣移民青年倡議陣線協會今天成立，理事長劉千萍表示，盼藉此凝聚共同想法，並推動倡議行動，為推動多元平等台灣的願景努力。

台灣移民青年倡議陣線協會今天舉行成立記者會，並舉行第一屆首次會員大會，建立以移民背景青年為主體的倡議組織，致力推動多元文化交流與政策倡議，秉持多元平權、反歧視、去族群污名的理念進行公共倡議，關注台灣社會不同類型移民及其子女的社會處境與相關政策。

移青陣今天也選出首屆理監事，第一屆理事長劉千萍表示，移青陣一路走來經歷多年凝聚過程，大家因「新二代」的生命經驗聚在一起，也因台灣社會在移民工權益的未竟之業、在多元文化平權的路還漫長，所以決定往前走、凝聚共同的想法並推動倡議行動。

劉千萍說，移青陣新二代的父親或母親原國籍非常多樣，成長背景有共鳴、也有差異，期許未來的公共發聲，能秉持尊重主體性、尊重差異的精神，為推動多元平等台灣的願景努力。

天下雜誌獨立評論頻道總監廖雲章和燦爛時光創辦人張正及也說，很高興看到協會的誕生，提到當年在四方報所採訪的「四方寶寶」如今已長大，且可以站在議題的前線，期待大家繼續在移民及移工領域努力。

南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝則表示，看著新二代的成長覺得非常感動，成立協會、倡議的過程中可能會遇到許多困難，特別以泰文的「不要怕」予以勉勵。