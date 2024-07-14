推廣客家八音 田屋北管八音團免費教學

新竹縣14日電為讓客家八音能續推廣，竹縣田屋北管八音團獲文化部補助，於竹北「問禮堂」及「忠孝堂」免費教學，團長田文光說，團員最長是78歲、最小為25歲，還有北藝大畢業生加入共發揚。

每逢假日走到竹北問禮堂，可聽見敲鑼打鼓、搭配嗩吶吹揚聲，鑼鼓喧天熱鬧非凡，原來是田屋北管八音團正在合奏，展現客家八音樂曲，而田文光擔任嗩吶手，他以嗩吶樂聲模仿不同唱腔，並以鼻吸氣及口吐氣（循環呼吸技巧），讓演奏不因換氣而中斷，技藝高超。

田文光接受中央社記者訪問表示，「田屋北管八音團」成立於民國10年，曾獲選為新竹縣傑出演藝團體，也長期參加廟會、慶典、民俗等活動，培養青年學習傳統音樂藝術文化，推廣客家傳統八音。

他說，在竹北地區隨時代發展較為現代化，廟會活動相較其他地區較少，雖有節慶會祭祀，但不像龍潭等地會有大型廟會且每年有10次以上，都會邀八音樂團演奏，讓民眾也認識此項傳統音樂。

田文光指出，但為避免八音沒落，他以教學為主軸，以田屋北管八音團獲文化部補助，每週日在竹北「問禮堂」及「忠孝堂」開設教學課程，熱愛八音的民眾能繼續學習，目前團員最長是78歲、最小25歲，年輕學員是為客家八音注入新生命。

北藝大畢業的呂佩儒學習八音表示，她本身是學鋼琴與二胡，後來於北藝大就讀時接觸北管音樂，也對戲曲有興趣，才到新竹城隍廟向田文光學習八音課程。

她說，深入學習八音後感受著八音的多元曲風，曲風可以柔和、也可很有氣勢，藉由與胡琴、鑼鼓、三弦等樂曲搭配，讓傳統客家曲目，也演奏出現代的氛圍感。

為讓客家八音能持續傳唱與演奏，呂佩儒表示，她協助「田屋北管八音團」編出書籍「客家八音嗩吶曲集」，透過文字與樂譜，將八音譜的旋律、節奏紀錄下來，並傳承傳統樂譜「工尺譜」閱讀方式，持續推廣。