快訊

扁案、燦案鬧巧合？ 陳水扁：發回更裁都是同一法官

小中風、腸道問題要怪多年前新冠確診？研究揭新舊疾關聯

川普遇槍擊目前無礙！槍手被擊斃，美國謠言滿天飛

客家八音傳承受挑戰 客委會編書錄曲延續樂音

中央社／ 新竹縣14日電
新竹縣田屋北管八音團成員呂佩儒（左）向團長田文光（右）學習客家八音，並協助田屋北管八音團編書「客家八音嗩吶曲集」，透過文字與樂譜，將八音譜的旋律、節奏記錄下來。中央社
新竹縣田屋北管八音團成員呂佩儒（左）向團長田文光（右）學習客家八音，並協助田屋北管八音團編書「客家八音嗩吶曲集」，透過文字與樂譜，將八音譜的旋律、節奏記錄下來。中央社

客家八音是台灣客家文化獨具特色音樂，但早期客家八音透過口耳相傳缺乏正式記錄和樂譜，傳承面臨挑戰，客委會透過八音樂譜、錄製樂曲編撰成紙本與數位書籍，延續客家八音。

客委會表示，客家八音是台灣客家音樂文化中，唯一純粹表現客家族群器樂文化與曲目的藝術代表，也是文化部公告的重要傳統表演藝術，與民俗活動密切結合。

客委會說，客家八音與客家人生活相關，像是做生意、嫁娶、廟會、生日、入屋或滿月等時刻都能聽到，但因民眾觀賞舞台場域的轉換、或傳統生活儀式的式微、傳統技藝傳承問題等，客家八音存續面臨挑戰。

為傳承客家八音，客委會指出，日前編書「聽到噠仔聲就知庄中有大事」，收錄從北到南的客家八音團隊，並錄製76首客家八音曲，不僅將客家八音音樂特色及樂譜詳實紀錄，也把八音樂譜及演奏音檔錄製續傳承，保存客家悠揚樂聲。

客委會說，為讓客家八音持續能被民眾聽見，在各縣市重要節日如桐花祭、客家節慶、新竹義民祭、美濃送聖蹟等傳統祭儀或紀念活動，邀請客家八音演奏。

客委會表示，後續也透過藝文展演，如與交響樂、流行音樂傳藝表演及戲曲等結合，將客家八音融入流行樂曲，呈現有別於過去傳統的創新思維，讓客家八音在不斷變遷的環境中，展現新的融合風貌。

對於客家八音創新，新竹縣政府也告訴中央社記者表示，今年在竹縣新春音樂邀請八音樂團演奏，並融合銅管樂團進行合奏，重新詮釋不同曲風的八音曲目，讓東西方音樂之美，呈現給民眾。

客委會 客家文化 音樂

延伸閱讀

種子老師努力耕耘 彰化永靖培養500饒平客小種子

籃球／2024原客青少年三對三籃球賽北區預複賽 客語作為籃球裁判用語

「客戲一夏」扎根校園13年 學童成客家戲曲傳承新血脈

客家藝文表演、西瓜5感DIY 桃園蓮花季節目多還有接駁車

相關新聞

照片看歷史／1959年駐華代辦鮑禮育辦法國國慶酒會 副總統陳誠伉儷致賀

1959年7月14日，法國駐華大使館代辦鮑禮育下午6時在台北賓館舉行酒會，慶祝法國國慶。副總統陳誠、外交部長黃少谷等中國政府首長，各界人士以及各國駐華使節等數百人都曾到會致賀。

聯合報一周大事7/7~7/13

國內

復興空難、花蓮震災都免費供熱食 「胖卡達人」今告別式

台灣行動車創業發展協會理事長、「胖卡達人」龔修賢上月過世，今辦告別式。前總統蔡英文、副總統蕭美琴、總統府副秘書長張惇涵，...

7月15日上路 台旅客赴泰可享60天免簽

泰國政府今天宣布，開放我國等93國家旅客正式免簽證待遇，每次可停留60天，從7月15日起實施，這項新措施除非宣布取消，將...

影／監督施政聯盟批環境部 SRF研商會獨漏環團

對於政府力推的SRF（固體再生燃料）製造與使用爭議不斷，監督施政聯盟偕同立法委員陳昭姿、臺中市議員吳佩芸等上午在立法院舉...

健保點值入法協商未果 陳昭姿嗆：民進黨執政9年無提案

立法院朝野黨團近日協商「全民健康保險法」修正案，討論是否將點值入法，朝野一直無法達成共識。民眾黨立委陳昭姿今天怒嗆，民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。