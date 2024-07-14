客家八音傳承受挑戰 客委會編書錄曲延續樂音

客家八音是台灣客家文化獨具特色音樂，但早期客家八音透過口耳相傳缺乏正式記錄和樂譜，傳承面臨挑戰，客委會透過八音樂譜、錄製樂曲編撰成紙本與數位書籍，延續客家八音。

客委會表示，客家八音是台灣客家音樂文化中，唯一純粹表現客家族群器樂文化與曲目的藝術代表，也是文化部公告的重要傳統表演藝術，與民俗活動密切結合。

客委會說，客家八音與客家人生活相關，像是做生意、嫁娶、廟會、生日、入屋或滿月等時刻都能聽到，但因民眾觀賞舞台場域的轉換、或傳統生活儀式的式微、傳統技藝傳承問題等，客家八音存續面臨挑戰。

為傳承客家八音，客委會指出，日前編書「聽到噠仔聲就知庄中有大事」，收錄從北到南的客家八音團隊，並錄製76首客家八音曲，不僅將客家八音音樂特色及樂譜詳實紀錄，也把八音樂譜及演奏音檔錄製續傳承，保存客家悠揚樂聲。

客委會說，為讓客家八音持續能被民眾聽見，在各縣市重要節日如桐花祭、客家節慶、新竹義民祭、美濃送聖蹟等傳統祭儀或紀念活動，邀請客家八音演奏。

客委會表示，後續也透過藝文展演，如與交響樂、流行音樂傳藝表演及戲曲等結合，將客家八音融入流行樂曲，呈現有別於過去傳統的創新思維，讓客家八音在不斷變遷的環境中，展現新的融合風貌。

對於客家八音創新，新竹縣政府也告訴中央社記者表示，今年在竹縣新春音樂邀請八音樂團演奏，並融合銅管樂團進行合奏，重新詮釋不同曲風的八音曲目，讓東西方音樂之美，呈現給民眾。