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聯合報一周大事7/7~7/13
國內
8日：台南市區漁會理事長林士傑在住處前遭槍手伏擊，身中多槍送醫不治，台南市警察局長廖宗山表示，槍擊案疑似與私人恩怨有關。
10日：疾管署宣布，十月起，醫事人員、高齡、孕婦等十一大族群可同步接種莫德納JN.1新冠疫苗、四價劑型流感疫苗。
11日：海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地方法院第三度召開羈押庭，認定鄭文燦有逃亡及勾串共犯或證人之虞，裁定羈押並禁止接見、通信。
國外
7日：日本東京都舉行知事（市長）選舉，七十一歲現任知事小池百合子成功三連任。
7日：法國國會下議院國民議會進行第二輪決選，左翼聯盟「新人民陣線」（ＮＦＰ）獲一八二席，意外成為下院最大勢力。
10日：北約峰會發表聯合宣言，預告烏克蘭加入北約是「不可逆轉」的進程，並稱中國大陸是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，呼籲大陸立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。
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