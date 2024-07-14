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聯合報一周大事7/7~7/13

聯合報／ 本報訊
海基會前董事長鄭文燦涉貪羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
海基會前董事長鄭文燦涉貪羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

國內

8日：台南市區漁會理事長林士傑在住處前遭槍手伏擊，身中多槍送醫不治，台南市警察局長廖宗山表示，槍擊案疑似與私人恩怨有關。

10日：疾管署宣布，十月起，醫事人員、高齡、孕婦等十一大族群可同步接種莫德納JN.1新冠疫苗、四價劑型流感疫苗

11日：海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地方法院第三度召開羈押庭，認定鄭文燦有逃亡及勾串共犯或證人之虞，裁定羈押並禁止接見、通信。

國外

7日：日本東京都舉行知事（市長）選舉，七十一歲現任知事小池百合子成功三連任。

7日：法國國會下議院國民議會進行第二輪決選，左翼聯盟「新人民陣線」（ＮＦＰ）獲一八二席，意外成為下院最大勢力。

10日：北約峰會發表聯合宣言，預告烏克蘭加入北約是「不可逆轉」的進程，並稱中國大陸是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，呼籲大陸立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。

北約 小池百合子 新冠疫苗 林士傑 流感疫苗 海基會 疾管署 莫德納 鄭文燦

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