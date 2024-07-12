內政部：運用國家公園 成淨零轉型自然碳匯吸存區

內政部次長馬士元今天說，國家公園地形地貌包羅萬象，是台灣的縮影。未來會持續做好保育，運用國家公園、濕地及海岸絕佳自然條件，推動成為台灣2050淨零轉型關鍵的自然碳匯吸存區域。

內政部透過新聞稿表示，國家公園署今天在台北光點華山電影館舉辦「飛向蔚藍：台江鳥類生態影片」特映會，邀馬士元出席。

馬士元表示，台江是鳥類覓食、棲息及繁殖的庇護天堂，這部影片由導演廖東坤歷時2年多拍攝，用鏡頭記錄多達400種野鳥足跡，讓民眾可深入認識台灣豐富多彩的鳥類生態，更榮獲美國第57屆休士頓國際影展「自然野生動物類–金牌獎」及2024全球電影競賽「自然環境野生動物類–特優獎」等2項大獎。

馬士元說，這不僅是對台灣國家公園、拍攝團隊及台江鳥類生態保育的高度肯定，同時也將台灣國家公園人文及物種生態保育成果推展到國際舞台，讓全世界更加關注台灣這塊寶島。

馬士元指出，台灣國家公園的地形地貌包羅萬象，是台灣的縮影。未來不僅會持續做好保育、推廣工作，更會運用國家公園、濕地及海岸的絕佳自然條件，推動成為台灣2050淨零轉型關鍵的自然碳匯吸存區域，以及藍碳種源庫及復育基地，並擴大企業參與生態保育。

內政部表示，期望國家公園在物種保育、跨域合作、環境教育及淨零轉型等面向，扮演更積極、重要角色，結合民間力量，守護國家公園。