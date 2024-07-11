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立委：因應國際減碳浪潮 籲政府加大淨零投資

中央社／ 台北11日電

民進黨立委洪申翰今天與民間團體指出，為達到更積極的氣候目標，以及因應國際減碳浪潮，碳費機制也即將上路，呼籲政府應加大力道於國內的淨零投資，也藉此強化台灣在國際供應鏈的競爭優勢。

長期關注環境及能源議題的洪申翰，今天與東吳大學政治系助理教授陳方隅、台灣青年氣候聯盟前理事長黃品涵等人，在立法院召開「碳費在走，淨零投資也要有」記者會，提出上述主張。

洪申翰說明，為達到更積極的氣候目標及因應國際減碳浪潮，氣候變遷因應法的子法修法在即，碳費機制也即將上路，政府不該只有管制性工具，應同時具有配套措施，而未來在特別預算難尋的情況下，綠色資金要如何引流，可參考美國的降低通膨法案（Inflation Reduction Act，IRA）。

洪申翰指出，他之前在立法院施政總質詢時，已向行政院長卓榮泰等人提出此項建議，也點出台灣應因地制宜，很多戰略性的鼓勵政策都可參考IRA。此外，除了領導資金投入、大幅增加綠色就業機會、提高更積極的減碳目標外，壯大本土供應鏈來避免紅色供應鏈的入侵或受影響，從國際經驗來看是做得到的。

陳方隅強調，乾淨能源網絡過去或許是指不要有紅色供應鏈，但現在的乾淨供應鏈有雙重意思，應同時以綠能、低碳為主，台灣不該錯失此機會。

洪申翰 淨零 減碳 碳費

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