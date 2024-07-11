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立委轟籃協性別歧視 張廖萬堅：不排除減扣補助款

中央社／ 台北11日電

瓊斯盃籃球賽台灣球員出賽費男女選手有落差，立委今天砲轟籃協「荒腔走板」。教育部次長張廖萬堅表示，他對此事表達遺憾，單項協會是國際運動窗口，領有國家給予的大量補助，若未來有類似事情，不排除減扣補助款。

立法院教育及文化委員會今天審查運動產業發展條例部分條文修正草案，瓊斯盃籃球賽男女選手，籃協給的出賽費「同工不同酬」爭議，成為立委關注議題。

今年瓊斯盃籃球賽台灣男女選手出賽費有落差引起爭議，台灣女籃每人每場出賽費為新台幣3000元，與男籃的5000元不同。籃協昨天表示，將提供女籃每名球員每場2000元激勵獎金，意即男女選手每場出賽費皆為5000元。不過，籃協作法引發多名立委撻伐。

民進黨立委陳秀寳說，「平等很難嗎？」質疑用獎勵金方式，或是男籃降低出賽費跟女籃齊頭，籃協的作法「荒腔走板」，無助於男女同工同酬及性別意識，讓人以為是施恩，你來屈就我，這是一種很傷害的感覺。

國民黨立委洪孟楷及萬美玲也批評籃協作法，萬美玲對於籃協聲明表達強烈譴責，並要求教育部一個月內提出檢討報告，張廖萬堅表示，由於奧運、帕運在即，希望3個月內提報告，萬美玲則說，9月1日前提出。

民進黨立委郭昱晴說，不應該用商業票房考量理由，籃協後來用激勵金，這種「補來的平等」，不能掩飾性別歧視，民進黨立委吳沛憶表示，連她都感受到被污辱，這是台灣性平的倒退。民進黨立委范雲更質疑，這已經違反國民體育法、性別平等工作法，可以告發。

體育署長鄭世忠表示，確實沒有必要這樣，也不應該，這是不正確觀念，第一時間就要求更正，這是非常不好的示範。

張廖萬堅說，用「激勵金」這種名詞還是有歧視，他覺得不妥當，會發文要求各運動單項協會在性別上採取一致立場。

張廖萬堅表示，他對此事表達遺憾，籃協作法還是不夠平等。單項協會都是國際運動窗口，領有國家給予的大量補助，對國家政策一定要遵循，如果未來還有類似事情，不排除減扣補助款。

張廖萬堅 性別歧視 教育部 民進黨 運動

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