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德國青年聯盟訪台 對台灣民主與韌性印象深刻

中央社／ 台北11日電

外交部表示，外交部常務次長陳立國10日以午宴款待德國「基民／基社聯盟」（CDU/CSU）青年聯盟訪問團。團長、青年聯盟聯邦主席溫克（Johannes Winkel）致詞指出，此行見證台灣自由民主風氣，更對台灣面對強鄰所展現的韌性印象深刻。

外交部在新聞稿中指出，外交部常務次長陳立國10日以午宴歡迎德國「基民/基社聯盟」青年聯盟訪問團，與團長、青年聯盟聯邦主席溫克等訪賓就台灣政經情勢、青年世代共同關切事務、防制假訊息及全民防衛等議題交換意見。

陳立國歡迎溫克等一行首度訪台，台灣與德國「基民／基社聯盟」青年聯盟關係長遠，欣見該聯盟於新冠肺炎疫情緩和後組團來訪；台灣與德國共享自由、民主、法治及人權等價值，雙邊關係持續深化。

陳立國也說，台灣對德國衛生部長勞德巴赫（KarlLauterbach）在世界衛生大會（WHA）發言支持台灣參與，以及德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）率團來台祝賀賴總統就職等友好行動，表達由衷感謝，也期待未來雙邊青年交流透過度假打工、台灣獎學金等計畫持續推進。

溫克表示，台灣在地緣政治中的戰略地位極具重要性，訪台得以親眼見證台灣民主自由的社會風氣，更對台灣面對強鄰所展現的韌性印象深刻，返國後將與德國「基民／基社聯盟」青年聯盟成員分享此行見聞，並將持續支持台灣與德國深化關係。

外交部表示，「基民／基社聯盟」是德國主要政黨，與社會民主黨常輪流或聯合執政，「基民／基社聯盟」青年聯盟則是其培養政壇新秀的組織。

此次訪團成員還包括該聯盟北萊茵-西發利亞邦主席葛凱文（Kevin Gniosdorz）、巴登-符騰堡邦主席哈默（Florian Hummel，另譯：胡莫）、黑森邦主席鮑恩（Leopold Born，另譯：彭恩）、什列斯威-荷斯坦邦主席席格蒙（Felix Siegmon）。

人權 外交部 德國 青年

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