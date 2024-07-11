萬眾矚目！千人敲碗！北屯史詩級大案「大城知丘」即將正式公開

好宅生活人人愛，品牌實力見真章！北屯史詩級大案「大城知丘」未公開先轟動，醞釀期即累積多組賞屋客預約，日前開放早鳥預約貴賓蒞臨參觀設計圖，現場氣氛相當熱絡，許多客戶引頸期盼、紛紛敲碗正式公開銷售時機，也有準購屋客直呼：「好地段、好產品、好價格，這是離夢想最近的距離！」

圖/ 海鉅開發提供

「大城知丘」是「台中地王」大城營建機構35週年代表作，從選地、建築品質到服務，皆展現大城建設淬鍊35年卓越豐厚的建築量能。「大城知丘」位於北屯最宜居的廍子重劃區水岸第一排，擁自然生態與便利機能，區域稀有2-3房，剛剛好的尺度，打造北屯首購族、換屋族理想的居住選擇，也呼應大城品牌深耕台中35年始終如一的經營理念—「創造讓多數人都住得起的好房」。

「大城知丘」所在的市醫特區，有台中市政府聯手中國醫藥大學以BOT方式打造的醫院， 預計將成為台中最大規模市立醫院，同時也是名校聚落，區域內擁有台中美國學校、華盛頓中學等國際私校聚集於此，除了可以遠眺山間美景，更獨攬河岸首排無垠視野，景觀、學區、醫院、交通等各式機能通通到位，自然綠意和繁華商圈兼得，居住質感無與倫比，更吸引人的是，重劃區房價尚處甜蜜期，因此吸引許多置產族關注。

在眾多賞屋客中，不乏有內行的客戶已經將熱門的14期、機捷特區走了一圈，最後為了下一代教育和長輩醫療，選擇入主市醫特區，也有醫師、教師就近擇居，還有多位科技菁英認為這裡環境清幽，房價CP值高，在家就能欣賞水岸美景，通勤上班也很方便，因此慕名而來。「大城知丘」景觀2-3房，規劃為25-42坪，即將於7月13日正式公開！市醫特區水岸首排5000坪璀璨計畫第一篇章，大城品牌大力加持，勢必將掀起一波轟動！

圖/ 海鉅開發提供

貴賓專線：(04)-2205-6888

瞭解詳情：https://reurl.cc/6vo5R6

賞屋地點：台中市北屯區祥順路二段93號旁（大城知丘接待中心）

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