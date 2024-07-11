台灣躍居亞洲第3大富有國家！解密企業主2024資金關鍵布局

美國財經月刊全球金融雜誌（Global Finance）近期公布「2024全球百大富有國家或地區」，前5名分別是盧森堡、澳門特別行政區、愛爾蘭、新加坡及卡達，台灣排名第14，在亞洲地區僅落後澳門、新加坡，超車排名第30的南韓以及排名第36名的日本。

台灣錢二度淹腳目！AI帶動產業成長動能，促使台灣經濟前景一片大好，台股攻上23000萬點，更讓許多高資產階級從股市獲利後，積極尋找下一個資金避風港，而商辦不動產具有貸款條件寬鬆、穩健保值、易出租轉手、高租金投報率、節稅等特性，成為投資人近可攻、退可守的最佳選擇。

商辦不動產貸款條件寬鬆、穩健保值、高租金投報，成為投資人最佳資產避風港。(建築3D示意圖) 圖／甲山林 提供

目前台北市信義區頂辦單坪租金破5千元，台中七期高級商辦遍地開花，近幾年價格飆漲，租金水準直逼內湖科學園區，究竟北台灣還有哪個地區，商辦行情仍處低水位？不少回流台商認為，桃園有機場國門坐鎮，向來是亞太經濟關鍵樞紐，區域周邊有35個工業區，產業發展蓬勃，但商辦大多已經非常老舊，新式辦公大樓稀缺，需求非常強勁，只要一有新商辦釋出，幾乎都被「秒殺」，租金投報表現亮眼，未來還有成長空間，適合企業作為長期布局。

「相比工業區和新興的青埔，桃園市中心具有行政、金融、交通機能，更有利員工通勤、企業人才招募，但是過去市中心大多只蓋豪宅，新商辦一席難求。」返鄉台商蕭先生與家人住在桃園知名豪宅聚落中正藝文特區，他表示，桃園許多在地企業主都住在該區和相鄰的中路特區，「誰不希望公司離家裡近一點？如果附近就能有商辦設立企業據點，肯定供不應求！尤其是蓋在主幹道上的商辦，就像台北市仁愛路和敦化南北路上的商辦，與豪宅為鄰，是董事長的首選。」

國際知名建築團隊Aedas於桃園市政特區主幹道60米大興西路第一排，打造地標級商辦大樓「NFC環球經貿中心」。(建築3D示意圖) 圖／甲山林 提供

近期新總陽建設攜手國際A咖建築團隊Aedas，於桃園市政特區主幹道60米大興西路第一排，打造地標級商辦大樓，立刻引發企業主關注。Aedas作品遍及亞洲、歐洲、中東和美洲，在全球各大城市樹立經典地標，被譽為「城市名片」，此次於桃園打造「NFC環球經貿中心」，鄰近司法園區，開車1分鐘左右即上國道，地段條件十分優越。主打80-120坪、單層800坪，靈活、彈性的空間規劃不只受到在地企業主青睞，也有律師考量這裡往返法院方便，又有國際級門面吸引高端客群，預計在此設立法律事務所，還有企業主一次買一層，用不到的空間先出租，日後公司規模擴張可直接收回來自用，不必另尋據點。

市場分析，同樣是Aedas的作品，桃園「NFC環球經貿中心」只要台北約三分之一的價格就能入手，就購買建築物本身而言非常超值。現今整體產業環境好，商辦租金持續創新高，企業主購置具備ESG概念的商辦，不僅替自己省房租，也能為企業識別、資產實力加分，更等於拿到進軍國際市場的門票，而高資產族布局商辦，可望獲取穩定租金效益，也是台股飆漲後相對穩健的關鍵策略。