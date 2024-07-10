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房仲業唯一獲獎 永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」

文／ 永慶房產集團 提供

永慶房屋以務實人資福利落實DEI理念，打造人才永續職場，是台灣唯一獲獎的房仲企業。 圖／永慶房產集團 提供
永慶房屋以務實人資福利落實DEI理念，打造人才永續職場，是台灣唯一獲獎的房仲企業。 圖／永慶房產集團 提供

2024年「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」得獎名單出爐！永慶房屋以務實人資福利，實踐DEI（多元Diversity、公平Equity與共融Inclusion）價值打造幸福職場，獲得國際評審肯定，不僅七度贏得「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，為主辦單位認證的「金獎（Gold Winner）」企業，更是台灣本屆唯一獲獎的房仲企業。

由亞洲權威人力資源期刊《HR Asia》主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，從國際級的人才永續、多元共融的視野出發，檢視各家企業的職場制度；並經過員工的匿名問卷調查，再由專業人資評審團鑑定評分，選出亞洲12個國家與地區中，職場環境最頂尖的企業品牌，是亞洲人資管理領域最重要的年度盛會之一。

永慶房屋除了在各項指標都大幅領先本次評選企業平均，更在團隊內的互信、互重、互助中拿下接近滿分，反映出員工對永慶房屋職場的認可與信任。永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋相信「企業要永續經營，人才是重要關鍵」。尤其不動產仲介是貼近人的服務，唯有創建有溫度的職場環境與氛圍，才能吸引與留下有熱情的員工，帶給客戶感動與暖心的服務。

永慶房屋在ESG、CSR等企業治理關鍵指標中，努力實踐DEI的價值，打造幸福職場。並納入新世代活血、多元特質人才，讓企業更有活力與韌性。「真正的幸福職場，絕不會讓DEI理念流於口號！」永慶房屋人資部協理塗振宏分享，永慶房屋以務實的人資制度，落實多元、公平與共融的職場願景，保障每位同仁的權益與發展。

在廣納人才的理念下，二度就業、軍職退伍、中高齡族群等，永慶房屋都提供多元入職管道，幫助員工在職場適性發展。塗振宏補充，「先投資再培育」、「讓你的特質更有價值」是永慶房屋的核心人資精神，永慶房屋還會針對同仁的職場適性、能力與特色，進行優勢診斷，量身打造專屬的人才培育計畫，除了進階菁英課程，協助夥伴精進，還有輔導考取證照、店長培訓與總部職位輪調，給職涯更多可能性與發展性。另外，永慶房屋也提供「一對一師徒制」以凝聚團隊合作文化，由師父傳授寶貴經驗給新人，新人的活力也可以激發團隊熱情，促進跨世代的溝通。

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」關鍵優勢，幸福職場獲國際肯定。 圖／永慶房產集團 提供
永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」關鍵優勢，幸福職場獲國際肯定。 圖／永慶房產集團 提供

永慶房屋更連續7年獲獎，為主辦單位認證的「金獎（Gold Winner）」雇主。主辦單位表示，隨著Z世代人才進入職場，今年的評分重點在於Z世代對企業帶來的挑戰與機遇，獲獎企業不僅在吸引年輕世代與留才上表現亮眼，更成功打造跨世代團隊、重視多元、合作與持續創新的職場文化。

強調多元、平等、共榮的職場環境，也讓永慶房屋在「無關性別、年齡、種族與文化差異，公司提供每個人平等的工作機會」、「我對自己的價值與貢獻充滿信心」等員工評分中，獲得比本次評選企業平均高出近20%的超高分數！此外，在後疫情時代出現的「安靜離職」、「最低限度星期一」等消極工作文化，永慶房屋憑藉著「包容、友善、願意傾聽、重視個人成長」企業文化，接住每一位陷入工作低潮的夥伴，也讓永慶房屋在「我會向其他人推薦我的公司為最佳雇主」的員工評比中獲得超過4.5高分！

塗振宏表示，永慶房屋會不斷精進職場制度、打造快樂健康的職場文化，讓每一位夥伴都能在永慶房屋盡情發揮自己的長才，不斷自我成長。永慶房屋徵才的腳步亦不會停下，2024上半年永慶房屋已新開9家店，穩居雙北直營店數最多房仲品牌，下半年還要持續展店，歡迎對房地產有興趣的求職者或轉職者，一起加入永慶的行列。

永慶房屋人資部協理塗振宏(圖中)分享，永慶房屋落實多元、公平與共融的職場願景，保障每位同仁的權益與發展。 圖／永慶房產集團 提供
永慶房屋人資部協理塗振宏(圖中)分享，永慶房屋落實多元、公平與共融的職場願景，保障每位同仁的權益與發展。 圖／永慶房產集團 提供

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