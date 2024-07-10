【專家之眼】是誰害蛋價崩跌？還將持續多久？

近期蛋價持續崩跌，主要原因就是供給過多，需求減少的結果。事實上，短期的供需失衡，可透過市場機制調整，惟農業部(包含改制前的農委會)卻一再的過度干預，導致供給暴增或暴跌，應負最大的責任。尤其是前農業部長陳吉仲超額引進種雞，更是難辭其咎。

去年因禽流感衝擊，許多國家都發生雞蛋供應短缺的現象，雞蛋價格大漲，但多數國家尊重市場機制，不積極干預市場，消費者因蛋價高而大幅減少雞蛋的消費，蛋農也因高蛋價誘因下，設法增加雞蛋生產，經幾個月的調整後，雞蛋的供給逐漸增加，蛋價亦隨之下滑，逐漸回到禽流感大流行前的水準。

反觀，農業部不僅干預市場，尚採取最劇烈的手段，當發現國內大缺蛋，就實施「專案進口」，補貼進口雞蛋，在數個月內花費巨資，進口1億5811萬顆雞蛋。期間競租（rent seeking）行為橫行，違法與爭議弊端叢生，至今尚未釐清。

除了引進驚人數量的外國雞蛋外，也同時藉由種雞數量來增加供給。長期以來，農業部由源頭控制種雞數量，以防範雞蛋產量過多或過少。往年一年引進種雞數量約在23萬隻，2022年禽流感疫情延燒，進口種雞已大舉提高26萬隻；2023年缺蛋問題加劇，當年1月宣布擴大進口30萬隻種雞，就是時任農委會主委陳吉仲。據媒體報導，最終竟然加碼至34萬隻之譜，遠較過去平均值驟增將近5成，逾10萬隻以上，埋下供給暴衝的引信。

去年9月就有蛋雞農憂心的表示，33萬隻種雞會生產出7千萬隻的蛋雞，預計明年四月這些種雞產的雞蛋將陸續上市，屆時養雞場因禽流感撲殺蛋雞後，復養所產出的雞蛋也會上市，恐造成本土蛋產量過剩、價格崩盤。

種雞進口數量暴增後，果然使得蛋雞數量一路攀升，去年7月僅有3200萬隻，10月已經超越3400萬隻，今年6月底已經達3547萬隻。

此外，農業部「推動養禽場設施(備)改善 加速產業升級」計畫，提撥10.5億元補助將開放式禽舍改建為非開放式或密閉水簾環控禽舍，由該會補助五成，此舉可使原有約七成的產蛋率提高4-10%。

蛋雞快速增加，以及產蛋率改善，都讓雞蛋數量大幅增加，一年前每日生產量約在11.3萬箱(每箱約200顆)；去年10月底已達供需平衡點的12萬箱，2400萬顆；目前每日產量已達12.15萬箱，即2430萬顆，供需明顯失衡。加上近日氣候炎熱，雞蛋需求量下滑，進一步擴大供需缺口，才會導致蛋價持續惡化。

略懂經濟學供需原理的人，都知道過度干預市場的結果，連雞農早已預測此結果。農業部錯誤的恣意干預市場，雞蛋不足就瘋狂進口外國蛋；種雞短缺就不計後果的巨量引進種雞，短視的作法造成蛋價巨幅波動。

離譜的是，農業部闖禍之後還不知收手。從「雞蛋產銷資訊」網站資訊可知，去年10月底雞蛋產量已經達到供需平衡點，就應該踩剎車了，卻等到今年7月才要淘汰180萬隻蛋雞，為時已晚。

更讓人擔憂的是，從進口種雞到培養出能生蛋的蛋雞需長達一年的時間，去年進口種雞引發的衝擊高峰恐尚未到達，真正的蛋蛋危機還在路上！