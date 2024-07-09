解決「租屋黑市」 立委與民團呼籲開放租賃數據從政府做起
立委牛煦庭、徐巧芯、羅智強、OURS都市改革組織、崔媽媽基金會舉行「租賃市場透明化 現有數據開放查」記者會，主張修正「租賃住宅市場發展及管理條例」，將政府已掌握之「代管」資訊公開透明，並由政府逕行登錄，免除業者負擔。
記者會指出台灣「租屋黑市」現象眾所皆知，房東隱匿租屋收入與事實，導致政府無法掌握租屋市場基本資訊，補貼資源事倍功半，更不用說要如何有效規範管理。而在民眾的立場而言，「租屋黑市」也嚴重影響其申請租補、設戶籍、抵稅等合法權益,，也產生租住品質、安全與糾紛保障等課題。呼籲租屋市場透明，先從政府做起。近年來政府已投入數以百億計補貼經費用於租屋市場，包括包租代管、租金補貼，理應掌握這些受補助標的資訊，可透過大數據分析，轉化為租屋供給、租屋價格等資訊供民眾參考，並作為政策規畫依據。
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