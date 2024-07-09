解決「租屋黑市」 立委與民團呼籲開放租賃數據從政府做起

．南市區漁會理事長林士傑，昨天清晨在住處前遭嫌犯以近距離行刑式開槍身亡。據了解，專案小組在高雄市另一處停車場發現可疑權利車，懷疑是槍手另一輛車，但等到昨晚傍晚無人現身，已將權利車拖回採證，不排除犯嫌潛逃出境。

2024-07-09 12:02