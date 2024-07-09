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農業部估費時10年 有3千名開業植物診療師

中央社／ 台北9日電

順應人醫主張捨用英文直譯的植物醫師，立法院經濟委員會8日終於審查通過「植物診療師法」草案；農業部今天表示，約要花10年才能達成3000名目標，將都是開業的植物診療師。

為因應氣候變遷，強化植物保護水平，確保糧食安全；農業部動植物防疫檢疫署接受中央社記者電話訪問時表示，農業部從民國110年起攜手大學相關科系，於產業第一線培育植物醫師，配合人醫反對使用英文直譯的植物醫師用詞，改以「植物診療師」用詞提草案送審，8日立法院經濟委員會終於審查通過。

防檢署指出，立法院本會期預計至7月中旬，期望本會期三讀通過，通常約1個月後再由總統府公告施行；同期間，農業部正與考試院研議植物診療師的國考規劃，一般舉辦國考的前置作業約需1年半，希望盡量加速進行。

若以上作業如期完成，防檢署推估，以全國每年約300名大專院校相關科系學生畢業，估計約要10年才能達成全國有3000名開業植物診療師執業的目標。

儘管推動立法因用詞議題延宕，其實農業部持續培育植物診療師中，防檢署補充，從民國110年起，與台灣大學、中興大學、屏東科技大學、嘉義大學攜手推動此任務，迄今計有100名左右，目前儲備人才每名月薪約新台幣3.7萬元，未來考取植物診療師資格後，可自行開業。

防檢署進一步說明，未來植物診療師的收入，將來自集團產區、農會、農企業等聘雇，或是執行農業部大型防疫計畫預算編列的支出，職業實況類似目前大型經濟動物獸醫師

氣候變遷 獸醫師 立法院 農業部

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