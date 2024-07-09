藍營擬修法核電延役 反核團體籲先補強核安法令

藍營立委預計明天排審核子反應器設施管制法修法。反核團體今天表示，放寬核電延役前，應先補強核安相關法令，並完整檢查；而立委也應要求經濟部、台電公司對核電延役成本進行報告。

立法院教育文化委員會預計明天由國民黨召委柯志恩排審「核子反應器設施管制法」修法。

民團台灣公民陣線、全國廢核行動平台今天上午舉辦「反對立院不顧老舊核電風險 草率修法為核電延役解套」記者會，呼籲立法院不應罔顧人民安全、草率修法，並預告今天下午6時30分將於立法院旁舉辦抗議晚會，反對擁核法案在立院闖關，為老舊核電延役解套。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，討論核電延役修法前，應先補強核安法制破網，包含「核子損害賠償法」重大天災免責、最高賠新台幣42億元的條款，應先修法刪除最高賠償上限。

另外，台灣核子事故緊急應變區僅核電廠半徑8公里，遠低於日本福島核災實際疏散範圍，應修改「核子事故緊急應變法」，合理擴大應變區至少半徑30公里。

蔡雅瀅指出，應推動「高放射性廢棄物 選址暨處置條例」相關立法，並檢討「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」及相關子法，直接面對核廢料處理問題。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，台電公司也沒有對外說明核電延役需要花費的時間、經費，目前公開訊息僅有2014年的新聞資料；立委至少應該要求經濟部、台電公司對核電延役成本進行報告。

此外，崔愫欣說，核安會也應該說明風險評估，如老化設備更新、結構補強等；加上核一、二、三之前都有故障事件，核安會應對外說明，比照國際規範在延役的管制上到底有哪些評估。

崔愫欣表示，就算法案送出委員會，甚至修法通過，經濟部、核安會仍有相關的行政程序，並不是修法過就馬上延役。她強調，不接受進行檢查時就延役，「邊開車邊修車」在安全上完全不能接受，國際上也沒有這樣的狀況。