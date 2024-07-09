快訊

歐洲精靈變「金剛芭比」！保加利亞公主容貌大轉變有原因

AI需求譜半導體榮景 台積明年可望重新擴大資本支出

4縣市大雨特報「下到晚上」 防雷擊、強陣風、淹水

藍營擬修法核電延役 反核團體籲先補強核安法令

中央社／ 台北9日電

藍營立委預計明天排審核子反應器設施管制法修法。反核團體今天表示，放寬核電延役前，應先補強核安相關法令，並完整檢查；而立委也應要求經濟部、台電公司對核電延役成本進行報告。

立法院教育文化委員會預計明天由國民黨召委柯志恩排審「核子反應器設施管制法」修法。

民團台灣公民陣線、全國廢核行動平台今天上午舉辦「反對立院不顧老舊核電風險 草率修法為核電延役解套」記者會，呼籲立法院不應罔顧人民安全、草率修法，並預告今天下午6時30分將於立法院旁舉辦抗議晚會，反對擁核法案在立院闖關，為老舊核電延役解套。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，討論核電延役修法前，應先補強核安法制破網，包含「核子損害賠償法」重大天災免責、最高賠新台幣42億元的條款，應先修法刪除最高賠償上限。

另外，台灣核子事故緊急應變區僅核電廠半徑8公里，遠低於日本福島核災實際疏散範圍，應修改「核子事故緊急應變法」，合理擴大應變區至少半徑30公里。

蔡雅瀅指出，應推動「高放射性廢棄物 選址暨處置條例」相關立法，並檢討「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」及相關子法，直接面對核廢料處理問題。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，台電公司也沒有對外說明核電延役需要花費的時間、經費，目前公開訊息僅有2014年的新聞資料；立委至少應該要求經濟部、台電公司對核電延役成本進行報告。

此外，崔愫欣說，核安會也應該說明風險評估，如老化設備更新、結構補強等；加上核一、二、三之前都有故障事件，核安會應對外說明，比照國際規範在延役的管制上到底有哪些評估。

崔愫欣表示，就算法案送出委員會，甚至修法通過，經濟部、核安會仍有相關的行政程序，並不是修法過就馬上延役。她強調，不接受進行檢查時就延役，「邊開車邊修車」在安全上完全不能接受，國際上也沒有這樣的狀況。

修法 台電 核廢料 核電 立法院

延伸閱讀

環境部長談2050淨零 目前能源路徑有難度

反對核電延役…青鳥明天再聚集立院 北市警交管戒備

環盟反對核電延役 批童子賢「好比謠言中心」

核電延役行不行？ 藍營擬刪除非核家園條款

相關新聞

日本進口瓷碗鉛超標逾30倍 食藥署：全數退運或銷毀

日本進口瓷碗鉛含量超標逾30倍！衛福部食藥署今天公布，御盟建設股份有限公司台北分公司從日本輸入的碗，檢出重金屬鉛175p...

藍委提議放寬家庭幫佣顧小孩 卓榮泰：下半年做決定

行政院長卓榮泰今日率閣員赴立法院施政被告並備質詢。國民黨立委黃健豪認為少子化問題嚴重，應該放寬家庭幫傭，增加民眾生育意願...

林士傑命案槍手疑往南逃 警在高雄又尋獲可疑車輛

．南市區漁會理事長林士傑，昨天清晨在住處前遭嫌犯以近距離行刑式開槍身亡。據了解，專案小組在高雄市另一處停車場發現可疑權利車，懷疑是槍手另一輛車，但等到昨晚傍晚無人現身，已將權利車拖回採證，不排除犯嫌潛逃出境。

台南槍擊案頻傳跟光電有關？ 卓榮泰：不排除任何可能

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑昨在住家門口，遭槍手開槍身亡。國民黨立委羅明才今天在立法院質詢時質...

照片看歷史／1962年書畫義展救濟難胞 方瑀等多位中國小姐出席剪綵

1962年7月9日，支持政府救濟大陸逃港自由難胞，由廣東、廣西同鄉舉辦的名家書畫義展，當日上午10時在台北市三軍軍官俱樂部隆重揭幕。由時任行政院副院長王雲五主持剪綵，中國小姐方瑀、江樂舜、曹開武、涂咪咪、于儀、錢彩雲等出席，展覽當日下午1時開展，並邀該年的中國小姐主持每日義賣抽彩。馳名中外的聯勤總部軍樂隊，在隆重的揭幕儀式中演奏。

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。