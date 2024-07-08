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肩負生態監測！農業部水試所1500噸級新漁業試驗船下水

中央社／ 台北8日電

永續漁業試驗基礎建設與國際接軌，水試所表示，今天在印尼巴淡島造船廠舉行1500噸新漁業試驗船下水典禮，肩負對台灣周邊海域及離岸風機場域生態環境測站進行漁場監測任務。

農業部水產試驗所發布新聞指出，今天下午1時在印尼巴淡島PT United Sindo Perkasa造船廠舉行1500噸新漁業試驗船的下水典禮，全程由水試所所長張錦宜率水試所人員以視訊方式參與。

水試所指出，此新漁業試驗船將配置在水試所海洋漁業組，以基隆和平島的公務碼頭為作業基地，接替現有船齡30年、已逾使用年限的水試一號試驗船出海執行任務，持續就台灣周邊海域及離岸風機場域規劃的生態環境測站，進行海洋漁場環境長期監測。

此外，也將與國內外海洋研究機構進行合作研究，持續執行洄游魚類資源生態研究、底棲魚類資源生態研究、海水及浮游動物放射性物質調查等研究項目。

關於新漁業試驗船的功能，水試所指出，配備現代化的航行及輪機設備，續航距離可達7200浬，可航行到遠洋作業；船上搭載各式新穎科學儀器，具備深水探測調查作業能力，未來研究人員可更精準探測不同水層的魚群位置，取得更多海洋水質、海洋環境、海床地貌特徵等相關水文環境資料，提升研究量能。

針對這艘新漁業試驗船的打造，水試所說明，是執行「建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級」中長程計畫案所建，從民國111年8月底起建造，歷經1年多的建造，終於舉辦下水典禮，日後新船將進船塢進行後續舾裝作業，並辦理船上各項設備試俥及海上公試，預計113年下半年完成新船建造與交船。

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