育農業人才 非洲8國、25人來台參與短期培訓班

為藉由台灣卓著的農業科技，協助非洲國家培育農業領域人才，教育部委由屏東科技大學辦理農業領域機構人才培育短期培訓班，共有8個非洲國家、25名人員來台參與培訓。

教育部今天發布新聞稿指出，「非洲菁英人才培育專案」為外交部、經濟部、衛生福利部、農業部、僑務委員會與教育部對焦非洲聯盟訂立的「2063議程：我們想要的非洲」（Agenda 2063: The Africa WeWant）所共同推動，其中教育領域的計畫目標是期盼藉由台灣高教的醫療、公共衛生、師資培育及職業訓練等優勢領域，協助非洲國家培育高階優秀人才，擴大雙邊教育交流。

教育部透過「非洲菁英人才培育專案」，由屏東科技大學規劃辦理第2期「農業領域機構人才培育短期培訓班」，經各駐非洲館處推薦當地農業領域的專家代表，共有史瓦帝尼、坦尚尼亞、肯亞、索馬利蘭、南非、納米比亞、奈及利亞及利比亞等8個國家、25人來台參與3週的培訓。

教育部提到，專班由屏東科技大學師資規劃友善農牧技術為主的課程，配合業師授課及台灣相關農畜產業觀摩交流，以提升學員基礎知識、實務操作能力、瞭解台灣農業市場現況；並邀請國際合作發展基金會及農業部進行專題講座，介紹農業技術團等資訊，透過理論實務兼具的培訓，強化學員返國後與台灣駐當地農技團的溝通與合作。