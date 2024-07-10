「璀璨王功 精彩二十」 2024王功漁火節

文／ 彰化縣政府

圖／彰化縣政府 提供
圖／彰化縣政府 提供

王功漁火節20週年了！今年暑假最強盛典「王功漁火節」將於7月13、14日在彰化王功漁港盛大登場！彰化縣長王惠美表示，北貢寮、中王功、南墾丁，今年特別打造三大亮點，包括孩童最愛的水陸氣墊樂園、千人烤蚵與祈福嘉年華、熱鬧搖滾的海洋音樂會，還有長達7分鐘絢麗煙火秀結合燈光秀與無人機表演，以及20週年限量紀念品－吉祥物蚵寶造型提燈，絕對是收藏首選，歡迎民眾全家同遊，感受西濱海岸最熱情的觀光活動！

王縣長表示，第一個亮點「水陸氣墊樂園」，有孩童心中最熱門的大型遊憩設施－30米大型氣墊滑水道，不但玩水涼快消暑也超刺激，加上陸上氣墊遊具，保證讓孩子們玩到笑嗨嗨。

第二個亮點，「千人烤蚵．萬里傳香」體驗烤蚵樂趣，享受產地蚵棚直送且最鮮甜的3斤鮮蚵讓民眾一次烤個痛快！「祈福嘉年華」則有闖關拿好禮、親子祈福DIY、小農市集及擲筊擂台賽等活動，其中擲筊最高獎金一萬元，現場還會發放在地枝仔冰、蚵仔粥和雞肉等美食，邀請民眾到福海宮嚐美食、求平安。

王縣長指出，第三個亮點，則是連續兩天晚間登場的『海洋音樂會』，演出陣容堅強，邀請了五堅情、麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢、蓋兒Gail、林茉曦、晨悠、邱軍、李浩瑋、隨興樂團及HUR+等樂團及歌手熱力演出，攻佔樂迷們的耳朵；另外眾所期待的絢麗煙火秀，搭配燈光秀和無人機表演，首次升級三合一表演，張力十足的聲光效果在場民眾都能享受美好的夜晚。

活動期間為有效疏通人潮，每日上午9點至晚上10點在王功漁港至福海宮區間，提供定點免費接駁車服務，另外也規劃彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用，更多「2024王功漁火節」相關資訊，請至活動官網https://2024wanggong.com/查詢。

(彰化縣政府廣告)

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