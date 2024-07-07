見證阿美族傳統竹筏新船試航 管碧玲赴台東：復振航海力

海委會主委管碧玲今天赴台東杉原灣，出席阿美族傳統竹筏新船下水儀式，與台東縣長饒慶鈴等人見證重現南島民族打造船體與踏浪航行，盼傳承先民與海共生智慧，復振台灣航海力。

海洋委員會主委管碧玲表示，今年啟動「復振航海文化力」中長程計畫，邀請全台各界從文化著手，投入用海智慧實踐、造舟技藝傳承與航海能力培植。

管碧玲說，造船團隊由團長劉裕義（Cinaw）與副團長蔡文勝（Laway）領導，就地取材、遵循祖先智慧與記憶，造出美麗又閃亮的竹筏（fudafudakan），盼藉活動「薪火相傳」，讓台灣駛向更寬闊海洋。

饒慶鈴表示，透過部落大學及邀請耆老將祖先擁有知識，以實作方式流傳。新打造的傳統竹筏是團隊遵循古法，以最傳統方式完成。未來杉原灣將是海洋學習基地與地方海洋文化基地，會與民眾一起面向世界，與海共生共榮。

海委會新聞稿指出，台東縣政府今年攜手莿桐部落及台東縣原住民族部落大學，推動「原住民傳統造船海洋文化暨傳統航海人才培育計畫」，舉辦「海洋文化暨傳統航海人才培訓」。

這次由部落耆老帶領成員認識阿美族造船及航海歷史、部落地理環境及造舟材料，歷經近2個月實踐課程，上山採集素材、削竹、埋沙、組合編綁、塑型，終完成承載南島語族千年智慧的阿美族傳統竹筏，今天由團長劉裕義親自驗收試航，象徵永續原民海洋文化里程。