不同廚餘怎麼回收 環境部：因地制宜

民眾常會疑惑不同的廚餘應如何回收，環境部提醒，各縣市回收的標準不同，建議先在各縣市網站上確認後再分類。此外，RE-THINK回收大百科統整多項易有誤解的廚餘項目。

環境部環境管理署表示，廚餘可分為熟廚餘（養豬廚餘）與生廚餘（堆肥廚餘）2種。

所謂的養豬廚餘包含一般家庭剩菜剩飯、麵食、魚、蝦、肉類、內臟、生鮮或熟食等適合豬隻食用者。

至於堆肥廚餘，諸如生菜葉、果皮、茶渣、貝殼、果核、落葉、花材等不適合養豬者；另外，混雜或無法分辦的廚餘均歸類為堆肥廚餘回收。

環境部指出，回收廚餘的方式，首先應瀝乾水分，並使用自備容器盛裝；回收時勿夾帶垃圾丟入廚餘收集桶，如筷子、牙籤、湯匙及塑膠袋丟到回收廚餘類，以免傷害豬隻，或是影響堆肥品質；分類完成後，將廚餘放入清潔隊的廚餘回收車、垃圾車加掛的廚餘收集桶，或是社區及大樓的定點式廚餘回收桶即可。

RE-THINK重新思考環境教育協會設計「回收大百科」，列出坊間容易誤解的廚餘項目。

首先，果核適用於堆肥，但全台僅7縣市協助回收，包含台北、新北、桃園、高雄、宜蘭、雲林、澎湖；蛋殼則有9個縣市協助回收，如基隆、台北、新北、桃園、高雄、宜蘭、苗栗、雲林、澎湖，其他縣市仍是屬於一般垃圾。

至於雞腿、排骨等剩餘骨頭因不易完全破碎，豬隻無法吞嚥，如果家戶沒有堆肥廚餘，就應該丟至一般垃圾。目前能協助回收的縣市包含台北、高雄、南投、雲林及澎湖等。

另外，粽葉雖然看起來很天然，但富有長纖維，若是誤入廚餘堆肥場，容易導致機器設備損壞，需要清潔人員再撿拾分類，絕大多數縣市都歸類為垃圾；同樣屬於垃圾的長纖維類還包括筍殼、甘蔗皮、蔗渣、麻薏莖、香茅草等。

值得一提的是，RE-THINK指出，「食用油」是全台都可做為廚餘回收，只要用瓶子盛裝並加註食用油後，交給垃圾車即可。