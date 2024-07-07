達賴喇嘛89歲生日 李問：持續啟發世界人道主義人士

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）今天在美國迎來89歲生日。總統府發言人李問在臉書及X發文，祝願尊者生日快樂，並表示，達賴喇嘛帶來慈悲與憐憫的信息，為全世界所有心繫人道主義、和平與民主的人，持續帶來啟發。

李問今天社群平台X發文表示，在這吉祥日子，祝願尊者生日快樂，「您的同情心激勵所有深切關心人道主義、和平與民主的人，願台灣人民與西藏人民之間的友誼長存。」

李問在臉書指出，今天是尊者達賴喇嘛的生日，祝福尊者生日快樂、吉祥安康。達賴喇嘛帶來慈悲與憐憫的信息，為全世界所有心繫人道主義、和平與民主的人，持續帶來啟發。

他表示，幾年前有幸到印度的達蘭薩拉覲見達賴喇嘛，對達賴的教誨深深感動，更對於西藏人在海外堅持實踐民主自由制度的精神，感到敬佩。

李問指出，他今天有幸參加慶祝達賴喇嘛生日的「淨韻三千觀音和平祈福音樂會」，一起為世界祈福，也期許台灣與西藏人民之間的友好關係，永續長存。