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聯合報一周大事6/30~7/6
國內
2日：澎湖籍漁船大進滿八十八號在金門東北角海域捕撈小管，因趨近大陸「領海基線」，遭中共海警船強行登檢後帶回調查。
5日：基隆漁船福洋二六六號進入日本奄美大島附近捕魚，遭日本水產廳公務船登檢，盛姓船長及洪姓輪機長遭扣留，船東匯給日方約新台幣一二一萬元罰款才獲釋。
6日：海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內涉嫌在華亞科技園區擴大計畫案中收賄，遭桃園地檢署聲押，法院裁定五百萬交保、限制出境出海。
國外
30日：法國國民議會改選第一輪投票落幕，極右派政黨國民聯盟偕同政治盟友共拿下逾三成三選票。
3日：多家美國媒體報導，拜登無預警加入民主黨全國委員會及競選團隊的視訊會議，表明參選到底。
5日：英國國會下議院大選結果出爐，最大在野黨工黨獲壓倒性勝利，英國首相官邸唐寧街十號將由中間偏左的工黨黨魁施凱爾入主。
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