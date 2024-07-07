聯合報一周大事6/30~7/6

1957年7月6日，中華民國各界慶祝第35屆國際合作節大會，當日上午9時在台北中山堂光復廳舉行慶祝大會，由時任中國合作事業協會理事長谷正綱任總主席，行政院長俞鴻鈞特頒發致訓電文，內容指出，第二期台灣經濟建設四年計畫正在開始實施，加強合作運動以促進工農業增產自有必要，我合作事業工作一方面以推展合作事業來加速經濟動員，另一方面是以在台灣推行合作事業的績效來打擊中共壓榨大陸農民的所謂農業合作化陰謀。

2024-07-06 09:00