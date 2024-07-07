聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報一周大事6/30~7/6

聯合報／ 本報訊
澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門外海作業，疑越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回福建泉州圍頭港。圖／民眾提供
澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門外海作業，疑越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回福建泉州圍頭港。圖／民眾提供

國內

2日：澎湖籍漁船大進滿八十八號在金門東北角海域捕撈小管，因趨近大陸「領海基線」，遭中共海警船強行登檢後帶回調查。

5日：基隆漁船福洋二六六號進入日本奄美大島附近捕魚，遭日本水產廳公務船登檢，盛姓船長及洪姓輪機長遭扣留，船東匯給日方約新台幣一二一萬元罰款才獲釋。

6日：海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內涉嫌在華亞科技園區擴大計畫案中收賄，遭桃園地檢署聲押，法院裁定五百萬交保、限制出境出海。

國外

30日：法國國民議會改選第一輪投票落幕，極右派政黨國民聯盟偕同政治盟友共拿下逾三成三選票。

3日：多家美國媒體報導，拜登無預警加入民主黨全國委員會及競選團隊的視訊會議，表明參選到底。

5日：英國國會下議院大選結果出爐，最大在野黨工黨獲壓倒性勝利，英國首相官邸唐寧街十號將由中間偏左的工黨黨魁施凱爾入主。

工黨 拜登 日本 鄭文燦

延伸閱讀

英國首位女財相！里夫斯方針深受拜登影響 稱拚經濟成長史上第一

英國新首相施凱爾上任 就職演說稱要「重新啟動」英國

英國工黨新政府喊「百日內」重整英中關係 料秉持「3C原則」

新英相施凱爾入主唐寧街10號第1天 從核武簡報到「滅鼠大臣」拉里

相關新聞

聯合報一周大事6/30~7/6

國內

蕭副總統出席街舞活動 笑稱「給壓力」喊話蔡英文出來做1事

副總統蕭美琴今天出席街舞小學校賽事開幕致詞時指出，街舞是不分年齡、性別與高矮胖瘦，包容性非常大的活動，鼓勵大家一起讓街舞...

卸任影片憶過往 孫曉雅：台灣30年民主進展 同感光榮

美國在台協會（AIT）駐台北處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）即將離任，透過AIT臉書發布影片。孫曉雅指出，擔任...

青年學歷越高求職越難 陳學聖籲賴清德提解決方案

主計總處發布最新失業率統計，民國113年1至5月各年齡層失業率以20至24歲為最高，失業率高達11.38%，其次分別為1...

照片看歷史／1957年第35屆國際合作節大會 頒獎表揚績優合作事業單位

1957年7月6日，中華民國各界慶祝第35屆國際合作節大會，當日上午9時在台北中山堂光復廳舉行慶祝大會，由時任中國合作事業協會理事長谷正綱任總主席，行政院長俞鴻鈞特頒發致訓電文，內容指出，第二期台灣經濟建設四年計畫正在開始實施，加強合作運動以促進工農業增產自有必要，我合作事業工作一方面以推展合作事業來加速經濟動員，另一方面是以在台灣推行合作事業的績效來打擊中共壓榨大陸農民的所謂農業合作化陰謀。

「應訴求更多共同價值」 駐WTO代表談世貿改革：台灣還是很靠它

台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表羅昌發接受中央社專訪指出，WTO談判和改革雖多阻滯，但它原來的功能仍很重要，並使台灣受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。