黃明峯台語詩「寫予你的批」 模擬柯旗化寫信給妻子

白色恐怖受難者柯旗化入獄期間寫給兒子、新任中研院院士柯志明的信，近日在網路廣為流傳；詩人黃明峯近期出版台語詩集「所在」收錄「寫予你的批」一詩，則模擬柯旗化寫信給妻子。

柯旗化是英語教育家、詩人，所著「新英文法」嘉惠無數學子，黃明峯接受中央社記者電話訪問表示，他就是在姊姊書架上看到「新英文法」，對柯旗化這個名字感到好奇，後來閱讀許多關於柯旗化的事蹟、受到感動，因此萌生書寫「寫予你的批（寫給你的信）」的靈感，並於2018年獲得高雄打狗鳳邑文學獎首獎。

「寫予你的批」全詩分為6段，其中4段模擬柯旗化寫信給妻子蔡阿李，另兩段則為蔡阿李的回信。

黃明峯台語詩集「所在」，關照白色恐怖受難者，兼寫曾為台灣這片土地付出的能人異士，以及刻畫台灣藝術家的身影。

黃明峯說，自從他開始接觸台語文學，發覺自己對台灣歷史認識非常有限，因此特別注意台灣人發生的故事，以彌補自身對台灣主體性認識的不足，也希望這本詩集能喚起更多人對台灣這片土地的共鳴。

黃明峯屏東人，逢甲大學中文研究所畢業，現為中學教師，曾獲台灣文學獎、台南文學獎。出版詩集「自我介紹」、「色水‧形影‧落山風的聲」，詩評發表於「笠」、「創世紀」、「文訊」、「聯合文學」等刊物。