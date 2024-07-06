快訊

鄭文燦涉貪500萬交保 賴清德總統親發聲

雨彈開炸！12縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

黃明峯台語詩「寫予你的批」 模擬柯旗化寫信給妻子

中央社／ 台北6日電

白色恐怖受難者柯旗化入獄期間寫給兒子、新任中研院院士柯志明的信，近日在網路廣為流傳；詩人黃明峯近期出版台語詩集「所在」收錄「寫予你的批」一詩，則模擬柯旗化寫信給妻子。

柯旗化是英語教育家、詩人，所著「新英文法」嘉惠無數學子，黃明峯接受中央社記者電話訪問表示，他就是在姊姊書架上看到「新英文法」，對柯旗化這個名字感到好奇，後來閱讀許多關於柯旗化的事蹟、受到感動，因此萌生書寫「寫予你的批（寫給你的信）」的靈感，並於2018年獲得高雄打狗鳳邑文學獎首獎。

「寫予你的批」全詩分為6段，其中4段模擬柯旗化寫信給妻子蔡阿李，另兩段則為蔡阿李的回信。

黃明峯台語詩集「所在」，關照白色恐怖受難者，兼寫曾為台灣這片土地付出的能人異士，以及刻畫台灣藝術家的身影。

黃明峯說，自從他開始接觸台語文學，發覺自己對台灣歷史認識非常有限，因此特別注意台灣人發生的故事，以彌補自身對台灣主體性認識的不足，也希望這本詩集能喚起更多人對台灣這片土地的共鳴。

黃明峯屏東人，逢甲大學中文研究所畢業，現為中學教師，曾獲台灣文學獎、台南文學獎。出版詩集「自我介紹」、「色水‧形影‧落山風的聲」，詩評發表於「笠」、「創世紀」、「文訊」、「聯合文學」等刊物。

中研院 受難者 台語 白色恐怖 詩人

延伸閱讀

利文曄小說集「日行列車」為底層及弱者找生命出口

父柯旗化遇白色恐怖 新院士柯志明兒時書信催淚

台大生創協會探白色恐怖、威權歷史 獲總統教育獎

【即時短評】AI和人文共榮 中研院院士帶給台灣的啟示

相關新聞

卸任影片憶過往 孫曉雅：台灣30年民主進展 同感光榮

美國在台協會（AIT）駐台北處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）即將離任，透過AIT臉書發布影片。孫曉雅指出，擔任...

青年學歷越高求職越難 陳學聖籲賴清德提解決方案

主計總處發布最新失業率統計，民國113年1至5月各年齡層失業率以20至24歲為最高，失業率高達11.38%，其次分別為1...

照片看歷史／1957年第35屆國際合作節大會 頒獎表揚績優合作事業單位

1957年7月6日，中華民國各界慶祝第35屆國際合作節大會，當日上午9時在台北中山堂光復廳舉行慶祝大會，由時任中國合作事業協會理事長谷正綱任總主席，行政院長俞鴻鈞特頒發致訓電文，內容指出，第二期台灣經濟建設四年計畫正在開始實施，加強合作運動以促進工農業增產自有必要，我合作事業工作一方面以推展合作事業來加速經濟動員，另一方面是以在台灣推行合作事業的績效來打擊中共壓榨大陸農民的所謂農業合作化陰謀。

「應訴求更多共同價值」 駐WTO代表談世貿改革：台灣還是很靠它

台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表羅昌發接受中央社專訪指出，WTO談判和改革雖多阻滯，但它原來的功能仍很重要，並使台灣受...

表揚績優合作社 內政部：爭取預算大力推動合作經濟

內政次長吳堂安今天表揚全國各級優等合作社時表示，感謝合作事業無私奉獻，內政部合作及人民團體司在去年9月20日正式成立，未...

看準療癒系市場 文策院率角色IP、圖書前進泰國

文策院帶著台灣知名人氣IP角色和療癒系圖文書前進曼谷，希望透過版權推介會和角色授權媒合會，替台灣業者拓展商機，同時透過展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。