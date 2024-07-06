蕭副總統出席街舞活動 笑稱「給壓力」喊話蔡英文出來做1事

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中央社／ 台北6日電
副總統蕭美琴（左2）6日下午在台北出席「Young School High街舞小學校Vol.2賽事開幕式」，與民進黨立委蘇巧慧（左）等人一起跳起霹靂舞經典動作「大老鷹」。中央社
副總統蕭美琴（左2）6日下午在台北出席「Young School High街舞小學校Vol.2賽事開幕式」，與民進黨立委蘇巧慧（左）等人一起跳起霹靂舞經典動作「大老鷹」。中央社

副總統蕭美琴今天出席街舞小學校賽事開幕致詞時指出，街舞是不分年齡、性別與高矮胖瘦，包容性非常大的活動，鼓勵大家一起讓街舞成為全民展現自信、健康最好的方式。她還喊話前總統蔡英文，多出來走走、看看大家跳舞。

副總統蕭美琴下午出席「Young School High街舞小學校Vol.2賽事開幕式」，她與民進黨立委吳沛憶、蘇巧慧，台北市議員王閔生、劉耀仁，民進黨發言人吳崢等人，一起小秀舞技揭開街舞賽事序幕，為熱愛街舞的小朋友、大朋友們加油打氣。

蕭副總統致詞表示，非常高興可以和大家一起見證街舞小學校開場活動，去年前總統蔡英文也來參加，甚至在這裡告訴大家，不必羨慕可以當總統的人，蔡英文最羨慕的是會唱歌、跳舞的人。

她笑說，蔡英文說要把唱歌跳舞，當成是卸任總統後的活動選項，她最近要給蔡英文施加點壓力，讓蔡英文多走出來，多看看大家跳舞。

副總統指出，很高興街舞已經成為一項全民運動，而且街舞是包容性非常大的活動，大朋友、小朋友、不分年齡、不分性別，甚至是不分身材高矮胖瘦，大家都可以參與的活動，還可以看到霹靂舞者站上巴黎奧運舞台，她鼓勵大家一起努力，讓街舞成為全民展現自信、健康最好的方式。

副總統表示，非常高興來到這裡，看到小朋友用非常多的耐性與毅力，展現自信，相信每個人都會以你們為傲，不論是家長、特別是看到像蘇巧慧母女可以穿同一套衣服，這種不分年齡的活動，會有愈來愈多朋友一起來支持。

蕭副總統透露，她小時候非常喜歡很會跳舞的瑪丹娜，瑪丹娜現在已是阿嬤級人物，但全身都是肌肉，所以，小朋友今天回家後可以揪阿嬤一起來學街舞，相信嬤孫一起共舞，社會會更有自信，祝福大家可透過跳舞展現自己的故事與自信，大家一起加油。

蔡英文 蕭美琴 蘇巧慧 街舞

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