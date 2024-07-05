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人畜共通傳染病團隊 完成H5亞型病毒風險評估

中央社／ 台北5日電
因應美國發生禽流感病毒經乳牛傳染人，防檢署今天表示，「人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊」已就重要H5亞型禽流感病毒疫情進行人畜共通風險評估。乳牛示意圖。圖／本報資料照片。
因應美國發生禽流感病毒經乳牛傳染人，防檢署今天表示，「人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊」已就重要H5亞型禽流感病毒疫情進行人畜共通風險評估。乳牛示意圖。圖／本報資料照片。

因應美國發生禽流感病毒經乳牛傳染人，防檢署今天表示，「人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊」已就重要H5亞型禽流感病毒疫情進行人畜共通風險評估，包含中、低至中、低3種。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，因應近期國內外發生H5N1等H5亞型禽流感疫情，美國也發生禽流感病毒經乳牛傳染人的事件，防檢署、衛生福利部疾病管制署及農業部獸醫研究所共同成立的「人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊」，已進行重要H5亞型禽流感病毒疫情風險評估。

團隊評估2020年至2024年4月期間的實證資料結果顯示，H5N1（2.3.4.4b分支）亞型高病原性禽流感（HPAI）病毒綜合風險為「中」，H5N1（2.3.2.1c分支）亞型、H5N6亞型HPAI病毒綜合風險均為「低至中」，H5N2（2.3.4.4b分支）亞型、H5N8亞型HPAI病毒綜合風險都為「低」。

防檢署並說，因應美國乳牛場發生H5N1疫情，防檢署自5月15日啟動主要酪農縣市乳牛場採樣檢測工作，迄今國內沒有乳牛感染H5N1疫情。

疾管署為了加強新型A型流感疫情監測，則修訂新型A型流感通報定義，新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」條件，並自今年6月15日起實施。

團隊重申，將持續密切掌握哺乳類動物感染禽流感事件，及近期國外人類感染H5N1、H5N2等禽流感疫情資訊。

另外，上述3個單位即自2021年起，著手運用共同訂定的「禽流感/新型A型流感風險評估作業流程」，進行重要禽流感病毒風險評估，歷經3年調整精進，以完整評估倘國內出現感染禽流感病毒人類病例、具持續人傳人的可能性及對公共衛生衝擊，並啟動相應的加強監測與整備措施。

H5N2 疫情 禽流感 農業部 風險

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