快訊

英大選保守黨滑鐵盧…蘇納克宣布將辭首相和黨魁 英王已批准辭呈

這棵大樹要判多久？北京圓明園柳樹倒塌砸穿玻璃罩 文物遭殃

房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊都FOMO了

來台旅客1000萬人次能達標？ 李孟諺：努力仍有機會

中央社／ 台北5日電
立委質詢關注今年來台旅客目標1000萬人次能否達標，交通部長李孟諺今天指出，因為國際旅客來台灣偏重在下半年，所以如果大家再努力一點，還是有機會。圖／聯合報系資料照片
立委質詢關注今年來台旅客目標1000萬人次能否達標，交通部長李孟諺今天指出，因為國際旅客來台灣偏重在下半年，所以如果大家再努力一點，還是有機會。圖／聯合報系資料照片

立委質詢關注今年來台旅客目標1000萬人次能否達標，交通部長李孟諺今天指出，目前統計到6月底，大概是將近380幾萬人次，因為國際旅客來台灣偏重在下半年，所以如果大家再努力一點，還是有機會。

立法院會今天下午進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢。國民黨立委呂玉玲質詢，交通部觀光署本來目標今年來台旅客人數是1200萬人次，後來下修為1000萬人次，但是截至6月15日統計有353萬人次外籍旅客來台。她質疑，照這個數字推算到年底，恐怕也不會超過700萬人次，怎麼救觀光。

卓榮泰說，發展觀光是國家的重大政策，希望「季季都是觀光季」，觀光署很努力。

李孟諺表示，目前統計到6月底，大概是將近380幾萬人次，因為國際旅客來台灣偏重在下半年，所以如果大家再努力一點，還是有機會。他指出，「當然上半年也受到0403地震影響」。

呂玉玲建議，對歐美觀光客多做宣傳，並提高觀光住宿的品質，希望今年來台旅客目標1000萬人次能達標。李孟諺說，有多方努力，像現在美加的航班有增加，也督促觀光署在美加的部分再推廣。

交通部長 卓榮泰 李孟諺 觀光客 觀光署

延伸閱讀

盯梢案卓揆一問三不知 羅智強轟：綠委、官員抹黑媒體

馬辦要賴清德承認九二共識 卓榮泰：承認無法化解威脅

藍委提離島建設條例引進中資 卓榮泰：國安是優先考量

盧秀燕邀部會首長台中吃烤肉 李孟諺：有機會可體驗城市美好

相關新聞

「應訴求更多共同價值」 駐WTO代表談世貿改革：台灣還是很靠它

台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表羅昌發接受中央社專訪指出，WTO談判和改革雖多阻滯，但它原來的功能仍很重要，並使台灣受...

人畜共通傳染病團隊 完成H5亞型病毒風險評估

因應美國發生禽流感病毒經乳牛傳染人，防檢署今天表示，「人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊」已就重要H5亞型禽流感病毒疫情進...

來台旅客1000萬人次能達標？ 李孟諺：努力仍有機會

立委質詢關注今年來台旅客目標1000萬人次能否達標，交通部長李孟諺今天指出，目前統計到6月底，大概是將近380幾萬人次，...

表揚績優合作社 內政部：爭取預算大力推動合作經濟

內政次長吳堂安今天表揚全國各級優等合作社時表示，感謝合作事業無私奉獻，內政部合作及人民團體司在去年9月20日正式成立，未...

外食、房租、水果續漲 6月CPI年增率創近4月新高

主計總處今日發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.42%，創近四個月最高，主要是水果大漲22.60%，加上房租續漲2.59%，外食費也年漲2.78%，持續處於高檔，使得通膨狀況加劇。第二季CPI年增率2.20%，只較第一季2.34%略小。

工作通勤車禍申請職業傷病給付遇爭議 勞動部：可提請審議

勞動部今天表示，勞工往返住處與勞動場所，因與工作緊密接連，途中遭遇事故傷害時，視為職業傷害，但會因為個案情況不同而異，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。