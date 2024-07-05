來台旅客1000萬人次能達標？ 李孟諺：努力仍有機會
立委質詢關注今年來台旅客目標1000萬人次能否達標，交通部長李孟諺今天指出，目前統計到6月底，大概是將近380幾萬人次，因為國際旅客來台灣偏重在下半年，所以如果大家再努力一點，還是有機會。
立法院會今天下午進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢。國民黨立委呂玉玲質詢，交通部觀光署本來目標今年來台旅客人數是1200萬人次，後來下修為1000萬人次，但是截至6月15日統計有353萬人次外籍旅客來台。她質疑，照這個數字推算到年底，恐怕也不會超過700萬人次，怎麼救觀光。
卓榮泰說，發展觀光是國家的重大政策，希望「季季都是觀光季」，觀光署很努力。
李孟諺表示，目前統計到6月底，大概是將近380幾萬人次，因為國際旅客來台灣偏重在下半年，所以如果大家再努力一點，還是有機會。他指出，「當然上半年也受到0403地震影響」。
呂玉玲建議，對歐美觀光客多做宣傳，並提高觀光住宿的品質，希望今年來台旅客目標1000萬人次能達標。李孟諺說，有多方努力，像現在美加的航班有增加，也督促觀光署在美加的部分再推廣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言