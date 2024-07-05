來台旅客1000萬人次能達標？ 李孟諺：努力仍有機會

立委質詢關注今年來台旅客目標1000萬人次能否達標，交通部長李孟諺今天指出，目前統計到6月底，大概是將近380幾萬人次，因為國際旅客來台灣偏重在下半年，所以如果大家再努力一點，還是有機會。

立法院會今天下午進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢。國民黨立委呂玉玲質詢，交通部觀光署本來目標今年來台旅客人數是1200萬人次，後來下修為1000萬人次，但是截至6月15日統計有353萬人次外籍旅客來台。她質疑，照這個數字推算到年底，恐怕也不會超過700萬人次，怎麼救觀光。

卓榮泰說，發展觀光是國家的重大政策，希望「季季都是觀光季」，觀光署很努力。

李孟諺表示，目前統計到6月底，大概是將近380幾萬人次，因為國際旅客來台灣偏重在下半年，所以如果大家再努力一點，還是有機會。他指出，「當然上半年也受到0403地震影響」。

呂玉玲建議，對歐美觀光客多做宣傳，並提高觀光住宿的品質，希望今年來台旅客目標1000萬人次能達標。李孟諺說，有多方努力，像現在美加的航班有增加，也督促觀光署在美加的部分再推廣。