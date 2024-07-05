消基會喊「砷」含量接軌國際 食藥署提現況回應了

消基會公布市售40件嬰幼兒米製品抽驗結果，1件鉛含量超標、5件鎘含量超標，17件超過國際總砷含量標準，但對於「砷」的管制，國際上對相關製品已訂有砷限量標準，主管機關應研議是否跟進；衛福部食藥署表示，目前針對原料米有訂定「無稽砷」的限量標準。

消基會公布，1件鉛含量超標、5件鎘含量超過主管機關規定的限量，至於砷和汞方面，消基會表示，40件樣品的總砷含量均未超過我國標準，但有17件樣品超過新加坡標準0.1 mg／kg，經進一步測試，發現部分樣品無機砷含量超過歐盟和南韓的標準；汞的部分，本次樣品均未檢出。

消基會表示，鄰近新加坡及南韓也是以米食為主的國家，相關製品目前已經有砷限量標準，本次40件總砷調查檢出量，均小於《食品中汙染物質及毒素衛生標準》中相關限量標準，但若參考家新加坡限量規定，則有17件檢出超過0.1mg／kg，建議研議是否跟進擬定標準。

食藥署副署長林金富說，有關消費者保護團體調查，市售嬰幼兒可食米類製品所涉，未符食品安全衛生管理法相關規定者，已請地方衛生機關進行查核，違規者衛生機關將即依法處辦。

林金富指出，有機砷本就存在環境中，如進入人體代謝速度相對快，但無機砷對人體的危害較大，目前食品中總砷及無機砷的限量，供為製造嬰幼兒食品的原料米，無機砷含量不得超過0.1mg／kg，因為食安要從源頭管理，原料米符合法規後，才可以生產為食品，只要原料米合乎規定，後續生產的產品就會認定符合規定。

林金富說，民眾從國外帶回來的產品，僅能作為自用、不得販售，以韓國米餅為例，在邊境要符合抽驗規定，抽驗砷含量會同時要廠商提供製成原料，以推估原料米的砷含量。