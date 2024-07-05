表揚績優合作社 內政部：爭取預算大力推動合作經濟

內政次長吳堂安今天表揚全國各級優等合作社時表示，感謝合作事業無私奉獻，內政部合作及人民團體司在去年9月20日正式成立，未來將大力推動合作經濟，編列預算為合作社爭取更多資源。

內政部透過新聞稿指出，吳堂安下午出席「第102屆國際合作社節慶祝大會」，公開表揚全國各級優等合作社79社、優等實務人員18人及省級以上甲等合作社13家及甲等實務人員1人，合計111單位（人），並對多年來為合作事業無私奉獻的工作夥伴，表示肯定與感謝。

吳堂安表示，2年前向行政院爭取到「合作事業推動地方創生輔導試辦計畫」經費，推動發展合作事業，內政部「合作及人民團體司」在去年9月20日正式成立，未來將大力推動合作經濟，為合作社爭取更多資源。

吳堂安也勉勵合作事業的工作夥伴，聯合國大會通過明年是第二個「國際合作社年」，希望大家能持續保持佳績，並且百尺竿頭更進一步，繼續作為引領台灣合作事業向上發展的標竿。

內政部指出，合作社屬全球性民間組織，國際合作社聯盟將每年7月的第1個星期六訂為國際合作社節，今年以「合作社為全人類營造更美好的未來」為慶祝主題，世界各地的合作社將展示成果。

內政部說明，今年度獲獎的合作社，除有嘉南羊乳運銷合作社、台灣主婦聯盟生活消費合作社、台灣農業合作社聯合社、中華民國果菜合作社聯合社外，也有許多表現優異的在地農業合作社、消費合作社。

內政部表示，合作社透過民主治理和共同所有權，以平等原則將不同背景的人聚在一起，發展庶民經濟，去年聯合國秘書長報告說明，合作事業過去在促進經濟和社會發展方面擁有優良紀錄，並在面臨社會和經濟遭遇危機時展現其韌性。

內政部提到，台灣在對抗環境惡化和氣候變遷、經濟產業變動、超高齡社會來臨，以及所得分配不均與城鄉差距等問題，合作社制度會是一個重要解方，運用互助、平等、民主原理，在共融共榮中實現社會正義，同時兼顧所得分配及社區發展，展現在地多元活力，促進地方創生。

內政部強調，未來將持續爭取編列預算，營造合作事業有利的發展環境，持續推動台灣的合作事業，促進地方經濟與社會發展。