快訊

英大選保守黨滑鐵盧…蘇納克宣布將辭首相和黨魁 英王已批准辭呈

這棵大樹要判多久？北京圓明園柳樹倒塌砸穿玻璃罩 文物遭殃

房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊都FOMO了

表揚績優合作社 內政部：爭取預算大力推動合作經濟

中央社／ 台北5日電
內政部常務次長吳堂安。圖／本報資料照片
內政部常務次長吳堂安。圖／本報資料照片

內政次長吳堂安今天表揚全國各級優等合作社時表示，感謝合作事業無私奉獻，內政部合作及人民團體司在去年9月20日正式成立，未來將大力推動合作經濟，編列預算為合作社爭取更多資源。

內政部透過新聞稿指出，吳堂安下午出席「第102屆國際合作社節慶祝大會」，公開表揚全國各級優等合作社79社、優等實務人員18人及省級以上甲等合作社13家及甲等實務人員1人，合計111單位（人），並對多年來為合作事業無私奉獻的工作夥伴，表示肯定與感謝。

吳堂安表示，2年前向行政院爭取到「合作事業推動地方創生輔導試辦計畫」經費，推動發展合作事業，內政部「合作及人民團體司」在去年9月20日正式成立，未來將大力推動合作經濟，為合作社爭取更多資源。

吳堂安也勉勵合作事業的工作夥伴，聯合國大會通過明年是第二個「國際合作社年」，希望大家能持續保持佳績，並且百尺竿頭更進一步，繼續作為引領台灣合作事業向上發展的標竿。

內政部指出，合作社屬全球性民間組織，國際合作社聯盟將每年7月的第1個星期六訂為國際合作社節，今年以「合作社為全人類營造更美好的未來」為慶祝主題，世界各地的合作社將展示成果。

內政部說明，今年度獲獎的合作社，除有嘉南羊乳運銷合作社、台灣主婦聯盟生活消費合作社、台灣農業合作社聯合社、中華民國果菜合作社聯合社外，也有許多表現優異的在地農業合作社、消費合作社。

內政部表示，合作社透過民主治理和共同所有權，以平等原則將不同背景的人聚在一起，發展庶民經濟，去年聯合國秘書長報告說明，合作事業過去在促進經濟和社會發展方面擁有優良紀錄，並在面臨社會和經濟遭遇危機時展現其韌性。

內政部提到，台灣在對抗環境惡化和氣候變遷、經濟產業變動、超高齡社會來臨，以及所得分配不均與城鄉差距等問題，合作社制度會是一個重要解方，運用互助、平等、民主原理，在共融共榮中實現社會正義，同時兼顧所得分配及社區發展，展現在地多元活力，促進地方創生。

內政部強調，未來將持續爭取編列預算，營造合作事業有利的發展環境，持續推動台灣的合作事業，促進地方經濟與社會發展。

內政部 吳堂安 聯合國 行政院

延伸閱讀

租屋電費新制7月15日上路 房東違規超收最重可處50萬

揮別一度五元！內政部修正「租屋電費新制」規定 預計7月中旬上路

內政部回文了！台北大巨蛋辦演唱會由北市自行決定

藍提修法調高罷免門檻 內政部：視社會共識審慎衡酌

相關新聞

「應訴求更多共同價值」 駐WTO代表談世貿改革：台灣還是很靠它

台灣常駐世界貿易組織（WTO）代表羅昌發接受中央社專訪指出，WTO談判和改革雖多阻滯，但它原來的功能仍很重要，並使台灣受...

人畜共通傳染病團隊 完成H5亞型病毒風險評估

因應美國發生禽流感病毒經乳牛傳染人，防檢署今天表示，「人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊」已就重要H5亞型禽流感病毒疫情進...

來台旅客1000萬人次能達標？ 李孟諺：努力仍有機會

立委質詢關注今年來台旅客目標1000萬人次能否達標，交通部長李孟諺今天指出，目前統計到6月底，大概是將近380幾萬人次，...

表揚績優合作社 內政部：爭取預算大力推動合作經濟

內政次長吳堂安今天表揚全國各級優等合作社時表示，感謝合作事業無私奉獻，內政部合作及人民團體司在去年9月20日正式成立，未...

外食、房租、水果續漲 6月CPI年增率創近4月新高

主計總處今日發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.42%，創近四個月最高，主要是水果大漲22.60%，加上房租續漲2.59%，外食費也年漲2.78%，持續處於高檔，使得通膨狀況加劇。第二季CPI年增率2.20%，只較第一季2.34%略小。

工作通勤車禍申請職業傷病給付遇爭議 勞動部：可提請審議

勞動部今天表示，勞工往返住處與勞動場所，因與工作緊密接連，途中遭遇事故傷害時，視為職業傷害，但會因為個案情況不同而異，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。