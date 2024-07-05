快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

看準療癒系市場 文策院率角色IP、圖書前進泰國

中央社／ 曼谷5日專電
文策院帶著26本台灣療癒系圖文書和6個台灣人氣角色IP，5日在曼谷舉辦圖文書版權推介會和角色授權推介媒合會，替台灣業者開拓商機。圖／中央社
文策院帶著26本台灣療癒系圖文書和6個台灣人氣角色IP，5日在曼谷舉辦圖文書版權推介會和角色授權推介媒合會，替台灣業者開拓商機。圖／中央社

文策院帶著台灣知名人氣IP角色和療癒系圖文書前進曼谷，希望透過版權推介會和角色授權媒合會，替台灣業者拓展商機，同時透過展覽，向泰國人展示台灣可愛的人氣角色IP。

文化內容策進院去年首度在曼谷舉辦以BL為主題的2Gether with Taiwan BL Comics漫畫推廣會。看準泰國文創市場發展，今年文策院再次於曼谷舉行圖文書版權推介會，並首次舉辦角色授權推介媒合會及設置期間限定展。

今天的圖文書版權推介會和角色授權媒合推介會，吸引近百位泰國出版和角色授權等業者參與。知名泰國出版社Amarin、連鎖書店與出版集團SE-ED及圖文書出版商Nanmeebooks等都到場交流。

文策院指出，今年的圖文書版權推介會以「療癒系圖文書」為主題。角色授權媒合推介會則向角色授權、餐飲、文具類品牌等泰國相關業者展示台灣IP角色的成熟度與市場價值，促進授權與跨界合作機會。

今天的圖文書版權推介會呈現包括怪奇事物所、黃阿瑪的後宮生活貓咪超有事、我與我們之間，只差一句晚安、動物腥球圖鑑、台灣貓日子等26部圖文書。會場展示樣書與周邊商品，並提供線上泰語試閱服務。

另外，文策院今天起到14日在百貨商場Samyan Mitrtown舉辦期間限定展，以TAIWAN'S IP FUR-EVERLAND為主題，展出貓小姐、爽爽貓和小勞撫、黃阿瑪的後宮生活、怪奇事物所、Minghan H.及ChiChi和87小兔等人氣IP角色。

文策院全球市場處組長李昀表示，他們發現泰國市場喜歡療癒系和可愛的東西，這次特別選了台灣幾個經典和人氣IP角色，透過策展方式呈現台灣IP角色，並舉辦授權推介會，幫台灣業者帶來更多商機。

李昀表示，現代人都會生活壓力大，大家喜歡看心靈療癒的東西，因此文策院選了26本療癒系書籍，推薦給泰國讀者，希望找到泰國出版社合作。

負責策展的草字頭公司負責人黃偉倫表示，他們構思一個假想的島嶼，有不同的地景，使用很多不同顏色如橘色、藍色、綠色和淡黃色，象徵草原、高山和河谷等不同地景。材質選用台灣人會使用的例如台灣帆布，讓台灣生活跟展場結合在一起。

怪奇事物所 文創 文策院 曼谷 泰國

延伸閱讀

臨危不亂！泰國歌手「邊唱歌邊吃飛蟻」 網笑：唱完也飽了

泰國街頭電線密密麻麻太嚇人 內行人曝背後原因：久了變更多

文策院投資具台灣元素跨國電影 多部入圍國際影展

台北101砸店泰國辣妹真實身分曝光 來台前放話幹大事「創造傳奇」

相關新聞

外食、房租、水果續漲 6月CPI年增率創近4月新高

主計總處今日發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.42%，創近四個月最高，主要是水果大漲22.60%，加上房租續漲2.59%，外食費也年漲2.78%，持續處於高檔，使得通膨狀況加劇。第二季CPI年增率2.20%，只較第一季2.34%略小。

工作通勤車禍申請職業傷病給付遇爭議 勞動部：可提請審議

勞動部今天表示，勞工往返住處與勞動場所，因與工作緊密接連，途中遭遇事故傷害時，視為職業傷害，但會因為個案情況不同而異，對...

消基會喊「砷」含量接軌國際 食藥署提現況回應了

消基會公布市售40件嬰幼兒米製品抽驗結果，1件鉛含量超標、5件鎘含量超標，17件超過國際總砷含量標準，但對於「砷」的管制...

看準療癒系市場 文策院率角色IP、圖書前進泰國

文策院帶著台灣知名人氣IP角色和療癒系圖文書前進曼谷，希望透過版權推介會和角色授權媒合會，替台灣業者拓展商機，同時透過展...

麥玉珍偷帶紅龍果回鄉遭批 許淑華籲她幫忙外銷打開市場

民眾黨立委麥玉珍自曝，30年前曾將紅龍果莖切塊，帶回越南種植，引發外界譁然。南投縣長許淑華今天說，麥玉珍是新住民，當年應...

阿里山林鐵觀光列車缺無障礙設施 監委申請調查

監察委員王幼玲今天表示，阿里山森林鐵路將於7月6日全線通車，但觀光列車卻缺乏無障礙設施，輪椅使用者無法搭乘，事涉身心障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。