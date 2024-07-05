看準療癒系市場 文策院率角色IP、圖書前進泰國

文策院帶著台灣知名人氣IP角色和療癒系圖文書前進曼谷，希望透過版權推介會和角色授權媒合會，替台灣業者拓展商機，同時透過展覽，向泰國人展示台灣可愛的人氣角色IP。

文化內容策進院去年首度在曼谷舉辦以BL為主題的2Gether with Taiwan BL Comics漫畫推廣會。看準泰國文創市場發展，今年文策院再次於曼谷舉行圖文書版權推介會，並首次舉辦角色授權推介媒合會及設置期間限定展。

今天的圖文書版權推介會和角色授權媒合推介會，吸引近百位泰國出版和角色授權等業者參與。知名泰國出版社Amarin、連鎖書店與出版集團SE-ED及圖文書出版商Nanmeebooks等都到場交流。

文策院指出，今年的圖文書版權推介會以「療癒系圖文書」為主題。角色授權媒合推介會則向角色授權、餐飲、文具類品牌等泰國相關業者展示台灣IP角色的成熟度與市場價值，促進授權與跨界合作機會。

今天的圖文書版權推介會呈現包括怪奇事物所、黃阿瑪的後宮生活貓咪超有事、我與我們之間，只差一句晚安、動物腥球圖鑑、台灣貓日子等26部圖文書。會場展示樣書與周邊商品，並提供線上泰語試閱服務。

另外，文策院今天起到14日在百貨商場Samyan Mitrtown舉辦期間限定展，以TAIWAN'S IP FUR-EVERLAND為主題，展出貓小姐、爽爽貓和小勞撫、黃阿瑪的後宮生活、怪奇事物所、Minghan H.及ChiChi和87小兔等人氣IP角色。

文策院全球市場處組長李昀表示，他們發現泰國市場喜歡療癒系和可愛的東西，這次特別選了台灣幾個經典和人氣IP角色，透過策展方式呈現台灣IP角色，並舉辦授權推介會，幫台灣業者帶來更多商機。

李昀表示，現代人都會生活壓力大，大家喜歡看心靈療癒的東西，因此文策院選了26本療癒系書籍，推薦給泰國讀者，希望找到泰國出版社合作。

負責策展的草字頭公司負責人黃偉倫表示，他們構思一個假想的島嶼，有不同的地景，使用很多不同顏色如橘色、藍色、綠色和淡黃色，象徵草原、高山和河谷等不同地景。材質選用台灣人會使用的例如台灣帆布，讓台灣生活跟展場結合在一起。