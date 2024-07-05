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阿里山林鐵觀光列車缺無障礙設施 監委申請調查

中央社／ 台北5日電

監察委員王幼玲今天說，阿里山森林鐵路將於7月6日全線通車，但觀光列車卻缺乏無障礙設施，輪椅使用者無法搭乘，事涉身心障礙者平等參與的權利，主管機關是否涉及違失，已申請調查。

具百年歷史的阿里山林業鐵路遭颱風重創後中斷15年，6日起全線恢復通車。王幼玲透過新聞稿表示，據報導，林鐵觀光列車耗資前瞻經費新台幣6500萬元，參考國內外知名觀光鐵道打造，委由雄獅旅行社經營，以郵輪式列車模式，規劃不同遊程、班次、停靠車站及費用，提供交通餐飲住宿套裝行程。

王幼玲指出，阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」、「福森號」和台鐵觀光列車「鳴日號」缺乏無障礙設施規劃，輪椅使用者無法搭乘。農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，林鐵觀光列車實際營運方式非屬大眾運輸，因此未規劃無障礙車廂。

王幼玲說，依身心障礙者權利公約及身心障礙者權益保障法，公共設施、公共服務的無障礙、可及性要求，並不以大眾運輸為限，國家有義務使身心障礙者在與他人平等的基礎上，參與文化生活、康樂、休閒活動。

王幼玲指出，林鐵觀光列車的規劃，是否合於身心障礙者權利公約規定、身心障礙者權益保障法相關規定有無遭曲解、主管機關是否涉及違失，事涉身心障礙者平等參與權利，有進一步瞭解必要，已申請調查。

大眾運輸 森林鐵路 觀光列車 鐵道 阿里山

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