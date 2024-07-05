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台灣醫院碳排高於全球平均 TAISE董事長：不可忽視永續發展

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新說，醫院碳排量高，是永續發展不得忽視的一環，醫院所有部門都應參與變革，擁抱淨零大轉型帶來的機會。記者林琮恩／攝影
台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新說，醫院碳排量高，是永續發展不得忽視的一環，醫院所有部門都應參與變革，擁抱淨零大轉型帶來的機會。記者林琮恩／攝影

企業永續發展（ESG）成為熱門話題，醫院是全球最重要的碳排汙染源，更是台灣非生產性事業耗電量首位，每年用電量占比高出高鐵、台鐵等軌道運輸合計。台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新說，醫院碳排量高，是永續發展不得忽視的一環，醫院所有部門都應參與變革，擁抱淨零大轉型帶來的機會。

簡又新表示，醫院製造的二氧化碳污染占全球溫室氣體排放4.4%，飛機、航運的碳排量僅各占3%；而台灣醫療照護碳足跡全國占比，高出全球平均，為4.6%，但低於美國的7.6%、日本的6.4%；英國政府分析醫院碳排來源，以藥品、化學製品、醫療器材占大宗，其次則為能源與運輸等。

台灣醫院用電量在非生產性事業排名低一，占比16.9%，車站與軌道等運輸合計占13.54%，為第二位，而醫院用電量占比最高者是空調系統，占比近6成，其次則是照明設備占比約13%，第三位是電梯設備，占比約5.63%。

簡又新表示，台灣400餘家醫院，每年所用電量竟高於高鐵、台鐵等交通工具，常人難以想像，自己多年前與衛福部溝通時，該部官員也不可置信，但這已是事實，醫院要走向綠化、永續發展，如何節省電力將是重要課題。

「美國醫院淨零碳排，做得比台灣好很多。」簡又新表示，拜登政府要求全美醫院至2030年前減少50%至52%碳排，英國則要求減碳68%，且連救護車、手術、醫院建築都已實施淨零碳排，台灣則宣示減少24%碳排，目標相對較低。

簡又新說，醫療機構ESG永續發展包含醫院治理、環境保護、社會共融三大面向，在醫院治理方面，需有永續治理的願景與經營策略，環境保護則需落實節能、污染防治等項目，社會共融則包括職員福利與權利、社區居民健康促進等，台灣已有77家醫院與TAISE簽署永續倡議書，因社會氛圍成熟，推動起來比企業更容易。

永續 減碳 衛福部

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