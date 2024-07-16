「讓走進來的每個人，都是銀行的VIP！」永豐傳遞有溫度的服務，共創友善金融美好生活

全球經濟不斷蓬勃發展，隨之而來的經濟差距與金融失衡也越趨明顯。聯合國於2013年提出：「普惠金融是經濟成長、創造就業機會及社會發展的驅動器」，並倡議「金融是為所有人服務，而不只是有錢人」。如何創造一個更公平、更具包容力的永續社會？永豐銀行為「友善金融」樹立新典範。

永豐銀行董事長曹為實指出銀行家的道德，就是「誠信經營，公平待客」。 攝影/李清宇

「我們都知道醫生要有『醫德』，銀行家管理客戶的存款和財富，也要有銀行家的道德，就是『銀德』。」永豐銀行董事長曹為實指出，所謂「銀德」，就是「誠信經營，公平待客」，無論有錢沒錢，每一筆資產，對客戶來說都是他的第二生命，他可能明天要幫父母繳醫藥費、繳房租或是小孩的學費，當客戶把資產交託給銀行，銀行應該要用友善公平的態度去對待客戶，這就是銀行家的道德。「銀行要有銀德，才能真正贏得客戶。」

將心比心，將「友善」深植在每個人心中

為了落實普惠金融，永豐銀行透過培訓，將「銀德」深植於每位同仁的心中，特別聘請失聰、年長輕微失智、坐輪椅的講師為同仁上課，讓同仁了解這類族群與銀行往來時，他們期望被對待的方式。

在場域設計方面，永豐銀行也針對各族群的需求，打造安心安全的環境。除了提供無障礙通道、無障礙檯面，方便坐輪椅的朋友進出銀行、拿號碼牌、與櫃檯服務人員溝通，失聰、失明的朋友也可使用電腦螢幕、語音ATM以及點讀字幕協助操作，永豐銀行獨家導入的掌靜脈生物辨識技術，可精準辨識客戶身分，在短時間完成驗證並精準防偽，幫助各族群安全且便捷的金融服務。

關懷各種族群，給予及時又全面的服務

「有溫度的服務，源自真心的互動。」曹為實董事長表示，每個族群都有不同的需要，例如年長的樂齡人士來到銀行，可能在電腦操作上不熟悉，行員需要解說清楚每個細節，在樂齡產品規劃上也要做多元的安排，和他行不同的是，永豐銀行設置24小時友善樂齡服務專線，長輩和視障朋友可透過專線快速與客服專員對話，給予及時、貼心的服務。

為協助強化年輕世代金融教育，永豐銀行也藉由「運動」來拉近年輕人和銀行的距離，像是贊助政大雄鷹籃球隊、冠名贊助雲豹籃球隊、發行「運動卡」等；現行法定年齡滿18歲就可以開戶、辦信用卡，甚至可以貸款，讓年輕族群及早接觸金融知識、提升金融素養，有助年輕人培養生活理財技能。

首創第一張移工信用卡，國際友善、溝通無礙

除了照顧本地居民，永豐銀行也將關懷觸角延伸至移工族群。根據勞動部統計，截自2024年3月底，台灣移工人數已超過76萬人，移工在台灣的經濟中扮演越來越重要的角色。永豐銀行針對移工的需求，提供迅速匯款、移工貸款等服務，並開創移工第一張信用卡，希望能夠讓在台灣這塊土地上生活的人，都能享受到友善公平的金融服務。

對於不會說中文的國際人士，永豐銀行已設置約40家雙語分行，每家分行也提供中英文對照的服務標語，並透過先進的翻譯設備，讓不同文化、國籍的客戶都能擁有輕鬆交流的服務體驗，布建國際友善、溝通無障礙的環境。

曹為實董事長強調，永豐銀行的的使命是「翻轉金融，共創美好生活」，每個走進銀行的客戶，都是銀行的VIP。「做對的事情，好的事情自然就會發生，尤其在金融業，當初心和動機是對的，獲利與正向循環，自然隨之而來。」