文策院投資具台灣元素跨國電影 多部入圍國際影展

文化內容策進院2日在卡羅維瓦利國際影展分享投資跨國合製電影經驗時表示，近3年支持含台灣元素的近40個國際合製項目，諸多作品入圍柏林、坎城影展；電影「刺心切骨」也入選卡羅維瓦利國際影展水晶球賽。

第58屆卡羅維瓦利國際影展（Karlovy VaryInternational Film Festival）於6月28日到7月6日於捷克卡羅維瓦利舉行。影展在2日舉辦「國際產業洞察」（International Industry Insights），邀請文策院（TAICCA）分享投資跨國合製電影的成果，以及提案補助規則，同時宣傳11月將在台北市登場的創意內容大會（TCCF）。

文策院金融處國際投資組專案經理林意涵表示，文策院在國際合作計劃中活躍，過去3年已支持近40個國際合製項目，包括由台灣、新加坡和波蘭共同製作的「刺心切骨」，今年被選入卡羅維瓦利國際影展水晶球賽（Crystal Globe）。

林意涵表示，在今年的柏林國際影展，有3部文策院投資的電影入圍，包含「香巴拉」（Shambhala）與「以愛之茗」（Black Tea）入圍主競賽，以及「睡覺時眼睛睜開」（Sleep With Your Eyes Open）入圍「邂逅（Encounters）」單元。

此外，在今年法國坎城影展（Festival de Cannes）中，有多部文策院支持的投資及合製作品入選，包含「禁愛絲孃」（The Shameless）、「約見波布」（Rendez-vous avec Pol Pot）、「蟲」（Locust）與「白衣蒼狗」（Mongrel）等。

林意涵指出，國際提案若希望獲得文策院投資，需符合幾項要點，包含提案需是「國際合資或合製」與「國際通路」，以及具備台灣元素，例如主要演員為台灣籍，與台灣相關的故事情節、拍攝地點，或融入台灣語言、民俗特色等。

文策院全球市場處商業開發組專案經理章詠毓分享，創意內容大會（TCCF）在每年11月在台北市舉行，是內容開發案尋找與國際合作的一個理想平台。TCCF主要分為3個部分，分別為提案、論壇與市場展，提案參與者可以向投資者展示提案，並找到合適的資源，被選中的提案將具備資格申請文策院國際合作投資方案2.0（TICP2.0）支持。

章詠毓表示，去年有超過250名、來自約30個不同國家的國際買家與專業人士參與TCCF，6天活動累積參與人數2萬5000人。今年的TCCF將於11月5日至8日舉行，提案會徵件申請截止日在7月底，鼓勵現場參與者踴躍報名。