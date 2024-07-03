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社宅地磚新標準圖利廠商？住都中心喊冤：須符合CNS規定

中央社／ 台北3日電
住都中心表示，將社宅地磚規格調整為需符合CNS規定，提升使用安全，絕非圖利特定廠商。圖為北市社宅示意圖。圖／聯合報系資料照片
住都中心表示，將社宅地磚規格調整為需符合CNS規定，提升使用安全，絕非圖利特定廠商。圖為北市社宅示意圖。圖／聯合報系資料照片

媒體報導，國家住都中心更改社宅磁磚選用標準，圖利特定廠商。住都中心表示，報導並非事實，予以嚴正駁斥，是將社宅地磚規格，調整為需符合CNS規定，提升使用安全，絕非圖利特定廠商。

上報今天報導，近日有國內營造業者爆料，控訴住都中心辦理台北市「萬華安居社會住宅」一案，竟將原先未被列選的「白馬磁磚」加入為參考磚材品牌，疑有圖利特定廠商、違反公平交易之嫌。

國家住宅及都市更新中心晚間透過新聞稿表示，社宅將室內地磚的規格，調整為需符合CNS（中華民國國家標準）規定，以使統包團隊及建築師能依據各空間，如客廳、浴室、廚房等環境特性，選用不同防滑係數的地磚，提升使用安全，也讓更多優質廠商有機會提供社宅所需建材，絕非爆料所稱改用「半拋光磁磚」以圖利特定廠商。

住都中心說，去年6月1日便召開專家學者會議，邀請產官學共13個單位與會，討論社宅居住單元磁磚規格調整的可行性。會議中，多數專家學者認為「拋光」與「半拋光」都非法定名詞，並已廢止使用，建議回歸CNS規定辦理。

住都中心指出，參考去年6月16日工程會及7月18日國土管理署（原營建署）會議，依CNS名詞定義將室內地坪磁磚名稱統一訂為「內裝地磚」。中央興辦社宅除需符合CNS規定外，也參考主管機關地坪面磚防滑係數指導原則，針對社宅不同使用環境訂定防滑係數，並將市場通用磁磚表面處理的名稱加以列舉，提供建築師規劃時調整採用。

住都中心強調，目前全國由中央興辦的社宅已達5萬5168戶，為提升民眾居住品質，將持續把關建材標準，並依需求滾動調整，盼能吸引更多優秀廠商，帶動整體營建產業升級。

建築師 社宅

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