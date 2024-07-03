我加勒比海2友邦遭颶風侵襲 外交部共捐30萬美元救災

颶風貝羅（Beryl）自6月30日起橫掃加勒比海地區，友邦聖文森及格瑞那丁與聖露西亞部分地區出現重大災情。外交部今天宣布，分別捐助聖、露兩國20萬美元及10萬美元，辦理救災與紓困工作。

外交部今天發布新聞稿指出，颶風貝羅侵襲加勒比海地區，造成重大災情，其中友邦聖文森及格瑞那丁與聖露西亞部分地區受創嚴重，當地房舍、學校及基礎建設毀損，水電及通訊中斷，影響居民生活及經濟活動。

外交部表示，已於第一時間透過駐使向聖、露兩國總理表達政府與人民的深切慰問；政府基於人道關懷及邦誼，決定分別捐助20萬美元及10萬美元供聖、露兩國政府辦理救災與紓困工作，協助當地人民早日恢復正常生活。

外交部也說，駐聖、露兩國大使館於風災發生後，立即與當地僑民、台商及技術團人員保持密切聯繫，目前在聖、露的台籍人士均平安，外交部將持續關切災情發展並提供必要協助。