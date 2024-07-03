日本參議員：台日如家人般密切 互為命運共同體

外交部長林佳龍今天午宴歡迎「日本參議院TY會台灣訪問團」，他表示，感謝日本挺台加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；日本參議員瀧波宏文則說，「TY會」隱含「台灣友好」寓意，台日宛如家人般密切，互為命運共同體。

外交部發布新聞稿指出，外交部長林佳龍午宴歡迎「日本參議院TY會台灣訪問團」一行，包括團長、參議院農林水產委員長瀧波宏文以及吉川有美、小野田紀美、清水真人、小林一大、加田裕之等5名參議員，國防院執行長陳明祺及日本駐台代表片山和之也出席，就國際情勢、中國軍事動向及台日經貿合作等交換意見。

林佳龍致詞表示，根據調查顯示近8成的台灣及日本民眾對彼此保有親近感及好感，互為最喜歡的國家；另感謝日本前首相安倍晉三及前總統李登輝生前對台日關係發展做出巨大貢獻，尤其安倍晉三所提出的「自由開放印太」構想至今仍對國際社會影響深遠。

林佳龍指出，台積電在日本設廠讓雙方在經貿及經濟安全合作更加緊密，感謝日本各界歡迎台灣加入CPTPP，今年CPTPP主席國加拿大就「奧克蘭三原則」提出新指引，鼓勵成員國與台灣啟動非正式諮商，盼日本也能儘速與台灣就CPTPP進行雙邊非正式諮商會議。

瀧波宏文則表示，此次訪台成員皆為自民黨具潛力的新生代及中生代國會議員，並說明「TY會」名稱隱含「台灣友好」寓意，該會成立宗旨即在促進台日友好合作關係。

瀧波宏文也指出，「日華議員懇談會」於今年成立「CPTPP研究小組」，為支持台灣加入CPTPP做準備；台日關係宛如家人般密切，彼此互為命運共同體，「TY會」將持續深耕台日友好情誼，為台日關係發展竭盡心力。