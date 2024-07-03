法國在台協會拜會教育部 促高等教育合作

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）今天拜會台灣教育部，期盼進一步拓展語言助教交換等高等教育合作。教育部長鄭英耀也感謝法方在巴黎奧運期間，提供後勤支援。

龍燁一行6人今天下午拜會教育部，鄭英耀致詞時，特別感謝龍燁幫忙協調巴黎奧運賽場附近的免費練習場館，為台灣選手提供最佳的後勤支援。

近期教育部推動成立「台灣大學學術聯盟」（UAAT），期望在半導體、量子科技、人工智慧、永續發展及華語文教學等5項重點領域加強國際合作，期待未來與法國進一步加強交流。

龍燁則表示，希望能持續推動「台法語言助教交換」及相關高等教育領域的合作計畫，深化實質發展，以彰顯教育於台法關係中的重要性。

另外，馬紹爾群島共和國教育、訓練暨體育部長貝將（Hon. Joe Bejang）今天也率團拜會教育部，與鄭英耀簽署教育合作備忘錄，進一步增進兩國教育發展，文化研究、終身學習、網路安全、公共衛生和體育交流等多個領域的合作機會。

教育部事後發布的新聞稿指出，台灣和馬紹爾群島同屬海島國家，且有共同的自由與民主價值觀，使雙方學生更容易適應彼此的文化及學習環境。未來將持續推動南島語系原住民族等相關跨文化研究。