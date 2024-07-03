AIT處長孫曉雅將離任 賴總統頒授大綬景星勳章

總統賴清德今天對即將離任的AIT處長孫曉雅頒授大綬景星勳章，表彰她對台美關係的卓越貢獻。總統說，孫曉雅推動台美國防、經濟合作，並促進台灣國際參與及台美關係等4項目標都已達成，現在是台美關係最好的時候。

總統賴清德下午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人陪同下在總統府接見美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），並頒授「大綬景星勳章」。

總統致詞表示，孫曉雅1992年就曾來到美國在台協會服務；30年後，孫曉雅再回到台灣，任美國在台協會處長，也是多年來首位擔任這項職務的女性。

孫曉雅表示，對於台美共同的成就感到驕傲，台美未來的夥伴關係充滿無限光明。（中央社）

總統提到，孫曉雅不僅與台灣淵源深厚，對台灣的感情更是堅定，對台灣的幫助非常多。孫曉雅剛到台灣接任處長時，提出4項工作目標，國防上，希望增加台灣自我防衛的力量；經濟方面，希望促成台美經濟更緊密結合，增加全球供應鏈的韌性；外交方面，協助台灣參與更多國際活動，更有意義地參與聯合國下各項組織，並希望在已經很好的台美關係基礎上，更上一層樓。

總統說，孫曉雅3年的努力已經有相當的成果。美國拜登政府已經授予台灣15次軍購，並促成國會支持總統提用權以及外國軍事融資等手段，幫助台灣提升自我防衛力量。

同時，台灣與美國完成洽簽第一階段的台美21世紀貿易倡議，第二階段也持續進展；外交上，每年美方都積極結合國際社會支持台灣參與世界衛生大會，以及其他國際活動的實際參與。

在促進台美關係方面，總統說，現在是台美關係最好的時候。孫曉雅已達到原先所設定的目標。

總統表示，這樣傑出的外交官、台灣的好朋友，工作即將屆滿，令人非常不捨，希望孫曉雅未來不管在哪個工作崗位上，能夠一秉過往對台灣的支持，促進更多台美的合作，成就台灣跟美國之間更好的發展。

孫曉雅致詞表示，對獲頒大綬景星勳章感到非常榮幸。她說，擔任AIT處長是職涯上的夢想成真，過去3年來共同推進堅若磐石的美台夥伴關係發展，這是30年前剛開始外交生涯時所無法想像的成就。

她強調，台美關係建基於自由、開放、民主等共享價值，即使世界不斷改變，美國與台灣面對的全球局勢也複雜許多，但美國對台灣的支持依舊非常強健、具有原則且跨黨派。

她說，做為一輩子的外交官，告別時都習慣說seeyou later，所以不論下次何時重逢，在台灣這段時光及台灣人民的溫暖都已經永遠改變了她，讓她變得更好。