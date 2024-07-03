快訊

澎湖漁船遭查扣 國台辦說話了「將依法規處置」

剛放暑假驚傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走 1失蹤搜救中

AIT處長孫曉雅將離任 賴總統頒授大綬景星勳章

中央社／ 台北3日電
總統賴清德（右）3日在總統府頒授「大綬景星勳章」給美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（左）。賴總統表示，希望未來孫曉雅持續支持台灣，促進更多台美合作，成就台美之間更好的發展。（中央社）
總統賴清德（右）3日在總統府頒授「大綬景星勳章」給美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（左）。賴總統表示，希望未來孫曉雅持續支持台灣，促進更多台美合作，成就台美之間更好的發展。（中央社）

總統賴清德今天對即將離任的AIT處長孫曉雅頒授大綬景星勳章，表彰她對台美關係的卓越貢獻。總統說，孫曉雅推動台美國防、經濟合作，並促進台灣國際參與及台美關係等4項目標都已達成，現在是台美關係最好的時候。

總統賴清德下午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人陪同下在總統府接見美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），並頒授「大綬景星勳章」。

總統致詞表示，孫曉雅1992年就曾來到美國在台協會服務；30年後，孫曉雅再回到台灣，任美國在台協會處長，也是多年來首位擔任這項職務的女性。

孫曉雅表示，對於台美共同的成就感到驕傲，台美未來的夥伴關係充滿無限光明。（中央社）
孫曉雅表示，對於台美共同的成就感到驕傲，台美未來的夥伴關係充滿無限光明。（中央社）

總統提到，孫曉雅不僅與台灣淵源深厚，對台灣的感情更是堅定，對台灣的幫助非常多。孫曉雅剛到台灣接任處長時，提出4項工作目標，國防上，希望增加台灣自我防衛的力量；經濟方面，希望促成台美經濟更緊密結合，增加全球供應鏈的韌性；外交方面，協助台灣參與更多國際活動，更有意義地參與聯合國下各項組織，並希望在已經很好的台美關係基礎上，更上一層樓。

總統說，孫曉雅3年的努力已經有相當的成果。美國拜登政府已經授予台灣15次軍購，並促成國會支持總統提用權以及外國軍事融資等手段，幫助台灣提升自我防衛力量。

同時，台灣與美國完成洽簽第一階段的台美21世紀貿易倡議，第二階段也持續進展；外交上，每年美方都積極結合國際社會支持台灣參與世界衛生大會，以及其他國際活動的實際參與。

在促進台美關係方面，總統說，現在是台美關係最好的時候。孫曉雅已達到原先所設定的目標。

總統表示，這樣傑出的外交官、台灣的好朋友，工作即將屆滿，令人非常不捨，希望孫曉雅未來不管在哪個工作崗位上，能夠一秉過往對台灣的支持，促進更多台美的合作，成就台灣跟美國之間更好的發展。

孫曉雅致詞表示，對獲頒大綬景星勳章感到非常榮幸。她說，擔任AIT處長是職涯上的夢想成真，過去3年來共同推進堅若磐石的美台夥伴關係發展，這是30年前剛開始外交生涯時所無法想像的成就。

她強調，台美關係建基於自由、開放、民主等共享價值，即使世界不斷改變，美國與台灣面對的全球局勢也複雜許多，但美國對台灣的支持依舊非常強健、具有原則且跨黨派。

她說，做為一輩子的外交官，告別時都習慣說seeyou later，所以不論下次何時重逢，在台灣這段時光及台灣人民的溫暖都已經永遠改變了她，讓她變得更好。

台美關係 孫曉雅 美國在台協會

延伸閱讀

孫曉雅將卸任AIT處長 感性用中文感謝蕭美琴

頒外交勳章給AIT處長 林佳龍：感謝美國強化台國防能力

9月訪美 蔣萬安：與孫曉雅交換意見、共同努力台美友好

孫曉雅卸任前赴立院拜會 韓國瑜送法藍瓷瓶、民眾黨送聚寶盆

相關新聞

AIT處長孫曉雅將離任 賴總統頒授大綬景星勳章

總統賴清德今天對即將離任的AIT處長孫曉雅頒授大綬景星勳章，表彰她對台美關係的卓越貢獻。總統說，孫曉雅推動台美國防、經濟...

簽教育合作MOU 馬紹爾部長：台馬邦誼堅實

太平洋友邦馬紹爾群島共和國教育、體育暨訓練部長貝將（Joe Bejang）率團訪台，今天拜會外交部長林佳龍，並簽署「台馬...

全國社宅分布上網可查 推行進度、戶數房型全都露

國土署推出「全國社會住宅分布」圖層，可查詢中央、地方政府興辦已決標興建、完工入住的社宅基地資訊，協助民眾了解社宅基地推行...

阿美族巫師祭儀保存者高金妣辭世 享壽86歲

「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者高金妣（ApiRenget）6月29日辭世，享壽86歲，文化部表示，將...

5癌症篩檢年齡擬下調！健康台灣推動委員會 首次開會時間點出爐

賴清德總統宣布成立三大委員會，本報掌握，健康台灣推動委員會預計下月底召開首次會議，政院人士指出，時間尚未完全定案，但差不...

台鐵事故高層8人遭懲處 值班員未注意到土石流

．台鐵229次（EMU3000型自強號）6月21日北上經花蓮秀林鄉時，因土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，事後爆出台鐵監視器在事故前19分鐘就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報。台鐵公司董事長杜微表示，已提出4項改善措施，另外包含董事長共8人將遭行政懲處。 針對監視器在事故前19分鐘前監視器拍到卻無人通報部分，杜微解釋，花蓮工務段值班配置，值班規定為24小時派員監看；6月21日那天，值班監控的羅姓值班人員曾在下午4時25分至27分期間，離開值班室去上廁所，但下午4時49分事發當時有在值班室，但該員坦承沒有注意到拍到土石流的監視螢幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。