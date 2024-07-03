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姚士源接任農糧署長 擬深化安全、科技農業

中央社／ 台北3日電
農糧署長一職懸缺近半年，今天行政院派令下來，農糧署長一職將由農糧署中區分署長姚士源接任。圖／擷自農業部台中區農業改良場臉書
農糧署長一職懸缺近半年，今天行政院派令下來，農糧署長一職將由農糧署中區分署長姚士源接任。圖／擷自農業部台中區農業改良場臉書

農糧署今天舉辦交接儀式，由姚士源接任農糧署署長，他表示，後續將賦予集團產區經營者責任與義務，從生產端源頭深化安全農業，並推動科技農業發展，以及鏈結產、製、儲、銷。

農業部農糧署發布新聞指出，今天在農業部次長胡忠一主持下，舉辦農糧署長交接儀式，姚士源原為農糧署中區分署分署長，已熟稔相關業務，他表示，接任後將強化安全農業的發展，透過賦予集團產區經營者責任與義務，逐步由消費端管控，移轉至生產端源頭管控，並結合生產管理、加強查驗等食安五環工作來落實。

施政重點之二是發展科技農業，他說，將積極推展自動化生產、AI環控、無人機具運用，以及理集貨中心智慧自動化作業，並讓數據資訊處理充分有效，以落實省工、提升產業效率與競爭力。

再者是產業結構面，他說明，將持續強化建置農糧產業鏈的產、製、儲、銷體系運作，並創造加工、消費及體驗的價值，以利拓銷優質農產品至國際市場。

對於稻作生產持續受到朝野關注，他則說，將執行農業部規畫的「1集2轉3加3」策略，其中「1集」是精進稻米產銷契作集團產區，引導原申報公糧面積加入集團產區，1年內拓增集團產區面積1成。

「2轉」是加強推動旱作雜糧措施，引導特定區位內原種稻面積轉為種植旱作雜糧等作物，2年內讓轉作面積倍增。

「3加3」是增加稻作優質加強型保險效益，加強種植優質稻米保障，降低市場存糧，引導糧商提高收購價格購買所需自營糧；並提升稻米需求拉力，加強食米教育、多元米食加工與行銷推廣；綜合上述措施，達成3年內每公斤產地乾穀市價提升新台幣3元以上。

稻米 農業部 農糧署

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